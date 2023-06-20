طلاب "حقوق قنا" ينظمون ممرا شرفيا لتكريم أستاذهم بجامعة جنوب الوادي

نظم طلاب وطالبات الفرقة الرابعة بكلية الحقوق بقنا جامعة جنوب الوادي، ممراً شرفياً لتكريم الدكتور عباس مصطفى عباس - مدرس القانون المدني بالكلية - مع نهاية العام الجامعي 2022/2023 تقديراً لجهوده معهم, بدأت الفعالية باصطفاف الطلاب على جانبي المبنى واستقبلوا أستاذهم بالتصفيق الحار والهتافات أثناء مروره عبر الممر الشرفي, وقدموا له باقات الزهور وشهادة تقدير باسم الدفعة الرابعة عشر بحقوق قنا، وانتهت الفعالية بالتقاط الصور التذكارية الجماعية.

وقال هشام خيري الطالب بالفرقة الرابعة: "أردنا أن نقول لأستاذنا الدكتور عباس مصطفى (شكراً)، فكانت فكرة الممر الشرفي التي اقترحها أحد زملائي بالفرقة الرابعة وتمت الموافقة عليها بالإجماع، لقد ترك فينا الدكتور عباس أثراً كبيراً على مدار سنوات دراستنا الأربع، كان يعاملنا كإخوة له ولم يبخل علينا بأية مساعدة خلال مشوارنا الأكاديمي، أحببنا مادته كثيراً التي يشرحها بكفاءة وبساطة وأردنا أن نرد له ولو جزءاً من الجميل".

وأفاد ضياء محمد البوتلي، الطالب بالفرقة الثالثة، بأن الفعالية شهدت مشاركة الطلاب من مختلف الفرق الدراسية وإن كانت من تنظيم طلاب الفرقة النهائية، مؤكداً أن الممر الشرفي هو بمثابة شكر للدكتور عباس مصطفى على الجهود التي يقوم بها خلال تدريسهم وحرصه الدائم على التفاعل والتواصل مع طلابه وتشجيعهم وتحفيزهم وبث الأمل في نفوسهم مما جعله مستحقاً لمحبة الطلاب وتقديرهم وهو يعاملهم كأخوة له، ويضيف أسامة فوزي الطالب بالفرقة الثانية أن جهود الدكتور عباس مصطفى لا تقتصر على الجوانب الأكاديمية فحسب بل يحفز طلابه على المشاركة في الأنشطة الطلابية والأسر الجامعية والتفاعل داخل المجتمع الجامعي فهو من أفضل الشخصيات المحفزة للطلاب، وفي الجانب التدريسي يبذل قصارى جهده من أجل تقديم المعلومة للطالب بأسلوب متميز ويحرص على الرد على جميع استفسارات الطلاب سواء داخل المحاضرة أو عبر المجموعات الافتراضية على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال الدكتور عباس مصطفى، إن سعادته بحب طلابه وتقديرهم لا توصف وأنه يعتبر أن هذا الحب بمثابة هبة من الله في المقام الأول، وعبر عن شكره العميق لطلابه وأن جائزته الكبرى هي نجاحهم العملي في ساحات وأروقة العدالة ومنصات القضاء المصري.

وأكد أنه منذ تعيينه معيداً بالكلية عام 2012 وهو يحرص على الالتحام بطلابه ومشاركته لهم من خلال الأسر الطلابية والزيارات الميدانية للمحاكم والأنشطة القمية، مضيفاً أنه يحاول أن يؤدي واجبه الأكاديمي عن طريق استخدام أساليب التدريس الحديثة التي تحبب المقرر إلى الطالب, و أنه يفتح مكتبه للجميع ويستمع لمشكلات طلابه ويسعى لطمأنتهم وتقديم الحلول، كما يحرص على توثيق روابط الأخوة مع الطلاب ومشاركتهم بعض الألعاب الرياضية داخل الحرم الجامعي في أوقات فراغه.

وفي سياق متصل تداول رواد منصات السوشيال ميديا فيديوهات الممر الشرفي للدكتور عباس مصطفى وتحول محتوى المنصات إلى تظاهرة حب من طلاب كلية الحقوق إلى أستاذهم وتعبيرهم عن امتنانهم وتقديرهم له.

يذكر أن الدكتور عباس مصطفى تخرج في كلية الحقوق بقنا عام 2011 وحاصل على الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة أسيوط وله العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة وعضو بمكتب المستشار القانوني لرئيس الجامعة ويشارك كمحمكم في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا.