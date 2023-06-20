الحوار الوطني.. خبير مصرفي يطالب بالتوسع في إصدار الصكوك السيادية

أكد الدكتور أحمد شوقي سليمان، الخبير المصرفي، أهمية زيادة الإيرادات في مصر ودورها في دعم بناء الاقتصاد، منوها بأن زيادة الشمول المالي يتطلب زيادة التحول الرقمي.

وأكمل سليمان خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بجلسة "إصلاح إدارة المالية العامة" شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات"، أنه يحب العمل على تخفيض معدلات الفائدة الحالية ليكون مناسب مع التضخم، فالعلاقة الان أصبحت طردية وليست عكسية.

وأردف أن الفترة الماضية تم العمل على إصدار صكوك سيادية مطالبا بضرورة التوسع بها لجذب المزيد من الموارد الدولارية في ظل تغير سعر الصرف.

ولفت سليمان النظر إلى إشكالية تذبذب الأسعار في الأسواق، والذي يتطلب رقابة شاملة حتى لا يتأثر المواطن العادي بها فهو يجد اختلافي في الأسعار بشكل يومي.