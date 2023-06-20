الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. خبير مصرفي يطالب بالتوسع في إصدار الصكوك السيادية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد الدكتور أحمد شوقي سليمان، الخبير المصرفي، أهمية  زيادة الإيرادات في مصر ودورها في دعم بناء الاقتصاد، منوها بأن زيادة الشمول المالي يتطلب زيادة التحول الرقمي.

وأكمل سليمان خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بجلسة "إصلاح إدارة المالية العامة" شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات"، أنه يحب العمل على تخفيض معدلات الفائدة الحالية ليكون مناسب مع التضخم، فالعلاقة الان أصبحت طردية وليست عكسية.

وأردف أن الفترة الماضية تم العمل على إصدار صكوك سيادية مطالبا بضرورة التوسع بها لجذب المزيد من الموارد الدولارية في ظل تغير سعر الصرف.

ولفت سليمان النظر إلى إشكالية تذبذب الأسعار في الأسواق، والذي يتطلب رقابة شاملة حتى لا يتأثر المواطن العادي بها فهو يجد اختلافي في الأسعار بشكل يومي.

الأسعار في الأسواق اصدار صكوك سيادية إصدار الصكوك السيادية الاصلاح المالي التحول الرقمي الخبير المصرفي الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

كشف سبب إطلاق معيد النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

طلاب "حقوق قنا" ينظمون ممرا شرفيا لتكريم أستاذهم بجامعة جنوب الوادي

لمحو أخطاء نيتفليكس.. فيلم وثائقي عالمي جديد يكشف إنجازات كليوباترا

الزمالك خارج دوري الأبطال.. جدول ترتيب الدورى المصرى الدور الأول 2023

رئيس الأوبرا يشكر الشركة المتحدة على رعاية مشروع "مدحت والكبار"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة