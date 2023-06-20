محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في اجتماعات "التصدير والاستيراد الإفريقي"

شارك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، على رأس وفد رسمي إلى غانا، في الاجتماعات السنوية لمساهمي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك"، والتي عقدت خلال الفترة من ١٨ الى ٢١ يونيو الجاري بالعاصمة الغانية أكرا، تحت شعار "تحقيق الرؤية: بناء الرخاء والازدهار لشعوب إفريقيا".

والتقى محافظ البنك المركزي مع الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، حيث نقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته بنجاح النسخة الحالية من الاجتماعات، كما التقى محافظ البنك المركزي بالعديد من كبار الشخصيات ومُمثلي مؤسسات التمويل والمؤسسات التنموية.

وشارك وفد البنك المركزي في الاحتفالية التي أقيمت بالأمس بمناسبة مرور 30 سنة على إنشاء بنك التصدير والاستيراد الأفريقي الذي تأسس عام 1993، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة. ويعمل البنك كمؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف، مُستهدفًا تمويل وتعزيز التجارة البينية والخارجية للدول الإفريقية، وذلك من خلال ابتكار حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في إفريقيا، وتسريع التصنيع والتجارة داخل المنطقة، فضلًا عن تعزيز التوسع الاقتصادي في إفريقيا.

هذا، وتناقش الاجتماعات السنوية لـ "أفريكسيم بنك" العديد من الموضوعات الهامة ذات الأولوية للقارة الإفريقية ومنها: قضايا التجارة الإفريقية البينية والتمويل والتنمية المستدامة، وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بجانب تبادل الخبرات والتجارب الإفريقية لتحقيق الرخاء الاقتصادي المستهدف لدول القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وهو ما يظهر جليًا في الدعم المتبادل والتعاون المشترك فيما بين الجانبين، إذ تحظى مصر بوضع مُميز لدى البنك من حيث حجم الاستفادة من التسهيلات والمبادرات التي يُقدمها البنك لِمُساهميه.

جدير بالذكر أن مصر قد استضافت الاجتماعات السنوية للبنك في العام الماضي، والتي شرفت برعاية وحضور رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتواجد بنك التصدير والاستيراد الأفريقي وتعميق دوره الفعَّال في تنشيط وتعزيز التجارة البينية لدول القارة الإفريقية.