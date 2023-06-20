الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لمتهم بتقليد خاتم شعار الجمهورية بسوهاج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بتقليد خاتم شعار الجمهورية، بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتقليد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بمستشفى المنيل الجامعى بمستشفيات جامعة القاهرة بطريق الاصطناع على غرار الخاتم الصحيح، واستعمله بأن بصم به على المحرر المزور.

كما اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو التقرير الطبى المنسوب صدوره زورا إلى مستشفى المنيل الجامعى بمستشفيات جامعة سوهاج بطريق الاصطناع بأن اتفقا على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة.

وساعده فى ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها ومهرها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بمستشفى المنيل الجامعى على خلاف الحقيقة وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج المتهم خاتم شعار الجمهورية السجن المشدد

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

الحكومة تعلن موعد الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو

طالب ثانوية عامة: "معرفش امتحان اللغة الثانية صعب ولا سهل عشان غشيته كله" (فيديو)

"ألقوا جثته في المجاري".. كشف ملابسات العثور على جثة شخص بالخانكة

محافظ الإسكندرية يشهد إلقاء 600 ألف زريعة أسماك في بحيرة مريوط

أقوال صادمة لقاتلة طفلها بالشرقية خلال جلسة محاكمتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة