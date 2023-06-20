الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التنظيم والإدارة" يُتيح الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة الائمة

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف لعام ٢٠٢٣، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.
ومن المقرر أن تجري الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، في الفترة من ٤ إلى ١٣ يوليو المقبل.
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف خلال شهر يناير الماضي، وتعد المسابقة الحالية هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها العام الماضي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف ٣٠٠٠ إمام و ٣٠٠٠ عامل بالوزارة، على أن تجري على ٣ أعوام مالية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء وزارة الأوقاف بوابة الوظائف الحكومية

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