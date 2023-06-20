الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سيدة نصبت على المواطنين في 5 ملايين جنيه بكفر الشيخ

ضبط سيدة
ضبط سيدة

كشفت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات ضبط سيدة استولت على 5،5 مليون جنيه بزعم توظيفها بكفر الشيخ.
 

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 4 مواطنين "مقيمين بمحافظة كفر الشيخ" بتضررهم من إحدى السيدات، لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين قيام مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية مقيمة بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ، بممارسة نشاطاً إحتياليـاً مـمـا مـكـنـها مـن الإستيلاء على مبلغ 5,5 مليون جنيـه مـن المُبلغين، وتوقفت عـن سـداد أصـول المبالغ، والأرباح المتفق عليها.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كفر الشيخ سيدة ضبط توظيف الداخلية

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