الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فى عهد الرئيس السيسي.. تفاصيل جهود الدولة لتمكين المرأة المصرية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تشهد مصر تغييرا كبيرا في ملف تمكين المرأة المصرية وتعد قرارات تجليس قاضيات في مجلس الدولة من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة لتمكين المرأة بشكل يليق بها.

واستطاعت المرأة المصرية تحقيق جزء كبير من أحلامها، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية من اعتبار سنة 2017، عاما للمرأة.

واستعرض برنامج "هذا الصباح"، و المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، جهود الدولة لتمكين وحماية المرأة.

- إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 المرأة المصرية. 

- إطلاق استراتيجية "2030" للعمل على تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً و اجتماعياً. 

- تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات لحماية المرأة. 

- توثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى. 

- تعيين المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة. 

- تولى أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ مصر ضمن تشكيل الحكومة. 

- تولت المرأة المصرية منصب المحافظ فى عدد من المحافظات. 

- تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة لـ 79 ألف سيدة ضمن "تنمية المرأة الريفية". 

 

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