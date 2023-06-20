الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي وإنتاج الحرير شمال الخارجة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع انتاج الحرير

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، مشروعات الاستثمار الزراعي وإنتاج الحرير شمال مدينة الخارجة، يرافقهما إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد وجهاد متولي رئيس المركز والتنفيذيين المعنيين.

وتابع تطورات مرحلة تربية دودة القز وإنتاج الشرانق بالمعمل المجهز، والتوسع في زراعة أشجار التوت المستخدم في التغذية، كما تفقد إنتاج الأسماك الطازجة واللحوم بمزرعتي الإنتاج السمكي وتربية النعام، موجهًا بطرح الإنتاج للمواطنين بالأسواق والمنافذ.

وأشار الزملوط، إلى تنوع منتجات الصوب الزراعية من الخضروات والفاكهة لتغطية احتياجات السوق المحلي وتوفيرها بأسعار مناسبة للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

محافظ الوادي الجديد مشروعات الإستثمار الزراعي انتاج الحرير مرحلة تربية دودة القز التوسع في زراعة أشجار التوت إنتاج الأسماك الطازجة طرح الإنتاج للمواطنين بالأسواق

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