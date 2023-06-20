الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيريز لـ"خوسيلو" أثناء تقديمه: طموحك أعادك لريال مدريد

خوسيلو
خوسيلو

قدم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الإسباني خوسيلو، لاعبًا جديدًا للفريق، مهنئًا إياه بالفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية.
وتوج المنتخب الإسباني ببطولة دوري الأمم الأوروبية، أول أمس الأحد، بالفوز على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية للبطولة بركلات الترجيح.
وقال بيريز في مؤتمر تقديم خوسيلو، لاعبًا للفريق:"عزيزي خوسيلو في البداية كل التهاني على تحقيق لقب الأمم الأوروبية والعودة لريال مدريد مرة أخرى، أعرف أن هذا يعني الكثير لك ولعائلتك، مرحبًا بك في ريال مدريد".
وأضاف:"لن ننسى كيف ساعدت أكاديمية الكاستيا على الترقي مرة أخرى بكونك واحد من أكثر مسجلي الأهداف".

وأكمل:"خوسيلو، تعود إلى ريال مدريد الآن وأنت محبوب مثلما كنت مع إسبانيول؛ طموحك وأهدافك أعادتك إلى ريال مدريد مرة أخرى؛ وأنا مقتنع بقدرتك على مساعدتنا في تحسين الفريق وشغفك بريال مدريد سيكون من أعظم نقاط قوتك دائمًا، مرحبًا بك في المنزل، مرحبًا بك في ريال مدريد".

وأعلن نادي ريال مدريد في وقت سابق التعاقد مع خوسيلو معارًا من نادي إسبانيول لمدة موسم واحد، مع خيار للشراء في نهاية الإعارة.

فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ريال مدريد خوسيلو اسبانيول

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