رئيس دار الكتب: رقمنة 8.5 ألف مجلد حتى الآن على منصة "تراث مصر"

كشف أسامة طلعت رئيس دار الكتب، تفاصيل حول إطلاق منصة "تراث مصر الرقمية"، قائلاً:" إنها منصة أو بوابة يمكن الدخول إليها من الأجهزة الشخصية والكمبيوتر وتطبيق على الهواتف النقالة"، و تتضمن مما لدينا من تراث ثقافي.

وأضاف طلعت، خلال حوار له ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع علي فضائية "dmc"، أن ما تقوم به دار الكتب والوثائق القومية، في حفظ وإتاحة الوثائق مكتوبة أو مقروءة أو سماعية، فهى تعتبر كنز مصر الوثائقي وذاكرة مصر في جمع الكتب من خلال الإيداع الرقمي وحفظها للأجيال القادمة، جانبا إلى حفظ وحماية حقوق الملكية الفكرية.

"تراث مصر" .. منصة جديدة هتعرف العالم كله بحضارة وثقافة المصريين

وأوضح رئيس دار الكتب، أن المنصة تشمل جميع جوانب الآداب والفنون واختيار وترتيب الكتب والأولويات، لأنه عمل ضخم وكبير يتم من خلال لجان متخصصة، وتم حاليا رقمنة ما يزيد عن 8400 كتاب، وإتاحة وثائق وحفلات التراث والتاريخ المصري وفنون الأدب في العصور الإسلامية.