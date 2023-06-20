الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خوسيلو يجتاز الفحص الطبى لريال مدريد قبل تقديمه للجماهير

خوسيلو
خوسيلو

اجتاز خوسيلو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني الجديد، الفحوص الطبية الخاصة بانضمامه لصفوف الفريق.

وانضم خوسليو لصفوف فريق ريال مدريد قادمًا من نادي إسبانيول على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود شرط للشراء في نهاية الإعارة.

وتواجد خوسيلو في الفالديباس، مقر تدريبات نادي ريال مدريد صباح اليوم وخضع للفحص الطبي في مستشفى سانت لا مورايخا الجامعي، قبل تقديمه للجماهير كلاعب لريال مدريد اليوم، وفقًا لما أعلنه النادي في بيان التعاقد مع اللاعب.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد عبر منصة التدوينات القصيرة “تويتر” صورًا للاعب أثناء الفحص الطبي، وعلق: “الفحص الطبي تم”.

وانضم إلى أكاديمية ريال مدريد في سن العشرين ولعب لمدة موسمين في كاستيا، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول لريال مدريد في عام 2011.

ولعب خوسيلو 38 مباراة بقميص إسبانيول خلال الموسم المنقضي، وسجل 17 هدفًا وصنع 4 لزملائه في الفريق.

ولعب خوسيلو للعديد من الأندية خلال مسيرته التي بدأها ضمن صفوف فريق سيلتا فيجو للشباب وتدرج بالمراحل العمرية للفريق حتى صعد للفريق الأول في صيف 2009 قبل الانتقال لأكاديمية ريال مدريد والتي رحل عنها بعد عامين لفريق هوفنهايم الألماني ثم إلى أينتراخت فرانكفورت معارًا ثم انتقل لنادي هانوفر 96 في صيف 2014؛ وفي العام التالي انتقل لنادي ستوك سيتي الانجليزي ثم أعير لديبورتيفو لاكرونيا وعاد لستوك سيتي في صيف 2017، ثم انتقل لنادي نيوكاسل يونايتد في نفس الفترة؛ ثم انتقل لنادي ألافيس في صيف 2019 وقضى 3 مواسم مع النادي قبل الانضمام لإسبانيول في صيف 2022.

خوسيلو ريال مدريد اسبانيول الدوري الاسباني الانتقالات الصيفية الجارية

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