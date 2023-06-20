الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد إلقاء 600 ألف زريعة أسماك في بحيرة مريوط

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يشهد إلقاء 600 ألف زريعة أسماك ببحيرة مريوط

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم عملية إلقاء 600 ألف زريعة أسماك بلطي ومبروك فضي ببحيرة مريوط كدفعة أولى، لافتا إلى أنه من المقرر إلقاء مليون و200 ألف زريعة أسماك بالبحيرة على مراحل خلال الشهر الجاري وذلك لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة؛ يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية البحيرات الشمالية ودعمها بالثروة السمكية.

وخلال تفقده للبحيرة بعد الانتهاء من تكريكها وتنميتها؛ وجه محافظ الإسكندرية الشكر للقيادة السياسية على دعمها الكامل لجميع المشروعات التنموية التي تمت حتى الآن بالإسكندرية، كما ثمن الدور الكبير الذي قام به جهازحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة اللواء الحسيني فرحات، الذي قام بوضع خطة تنمية البحيرات وتابع تنفيذها علي مستوي جميع بحيرات الجمهورية.

وأوضح  المحافظ أن مشروع تنمية بحيرة مريوط عمل على رفع منسوب المياه بالبحيرة من 30 سم إلى 3 أمتار، وهذا ساهم بشكل كبير في الحفاظ على مصدر دخل لنحو 15 ألف صياد من المستفيدين من البحيرة وتنمية الثروة السمكية بها.

وأشار إلى أن الدولة بجيمع أجهزتها تعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتطوير بحيرة مريوط ورفع كافة التعديات عليها مما يساهم بشكل كبير في توفير الدعم الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك.

ومن جانبه؛ أوضح اللواء يوسف شباط، المشرف على الادارة المركزية لشئون المنطقة الغربية لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالإسكندرية أن عملية إنزال الزريعة تتم وفقاً للمعايير الحديثة المتبعة في هذا الشأن وبحضور المختصين، كما أنه من المقرر إنزال 600ألف زريعة أسماك أخرى خلال الشهر الجاري.

جاء ذلك بحضور؛ اللواء  يوسف شباط، المشرف على الادارة المركزية لشئون المنطقة الغربية لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالإسكندرية وممثلي جمعية صيادين بحيرة مريوط.

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الإسكندرية 600 ألف زريعة بحيرة مريوط زريعة أسماك الثروة السمكية

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