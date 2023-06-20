الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة وإصابة عاملين فى حادث تصادم بكرداسة

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى عامل مصرعه، وأصيب عامل بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث بالطريق الأبيض بدائرة قسم كرداسة بمحافظة الجيزة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث كرداسة، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود حادث ومتوفى ومصاب بالطريق الأبيض.
 
وتبين خلال سير عامل، 53 سنة، بالدراجة البخارية ملكه، وبصحبته عاطل، 40 سنة، اختلت عجلة القيادة بيده، وانقلاب الدراجة البخارية، ما أدى إلى وفاة قائدها في الحال وإصابة عاطل كان بصحبته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

عامل حادث الطريق الأبيض محافظة الجيزة مصرع

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