عرض ومناقشة فيلم شكاوى الفلاح الفصيح في جمعية لقاء.. الأحد المقبل

تنظم جمعية لقاء للتضامن والعمل الاجتماعي، عرض ومناقشة فيلم "شكوى الفلاح الفصيح" للمخرج شادي عبد السلام، بمقر الجمعية في رمسيس بالقاهرة، يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023، في تمام الساعة 5 مساءً.

مبادرة حكاية وتاريخ

ويأتي عرض الفيلم، ضمن مبادرة حكاية وتاريخ، وهو برنامج تنظمه جمعية لقاء بهدف زيادة وعي الشباب المصريين وربطهم بهويتهم التاريخية المصرية.

وكتبت جمعية لقاء عن عرض الفيلم: عمرك فكرت فى قوكة (الكلمة)؟ وهل ممكن تغير الأحداث؟ أجدادنا فكروا في هذا وصدقوا وآمنو بقوة الكلمة، وأتوا إلينا بواحدة من أجمل القصص التي تتناول أهمية الكلمة فى رجوع الحق المسلوب، وتناول وقدم هذه القصة، في عمل فني مبدع، المخرج الراحل شادى عبد السلام.

فيلم شكاوى الفلاح الفصيح

ويعتمد فيلم "شكاوى الفلاح الفصيح" على قصة الأدب المصري القديم التي حولها شادي عبد السلام ٳلى فيلم رواﺋﻲ قصير عام ۱۹۷۰، وتدور أحداث الفيلم حول فلاح بسيط، يُسرق حماره الهزيل ويضُرب من أحد كبار القرية فيذهب ليشتكي الملك لاسترداد حقة فلا يجيبه، وبينما ييأس الفلاح ويفقد الأمل، تظهر المفاجأة التي تغير مجرى الأحداث.

جمعية لقاء للتضامن والعمل الاجتماعي

هي جمعية أهلية مصرية غير هادفة للربح، مشهرة برقم 5961 لعام 2005، وتعمل الجمعية في المجتمع منذ عام 1982 حيث تبنت منطقة حي الزبالين بالمقطم وانطلقت إلي منشية الجبل الأصفر بالمرج وتوسعت ليصل عملها فيما بعد إلى إمبابة والوراق وجزيرة الوراق وحي الظاهر.

ورؤية الجمعية هي خلق أجيال من الأطفال والشباب تؤمن بالتنوع والانفتاح وبدورهم الفعال في قيادة التغيير داخل مجتمعاتهم في إطار حر يحترم الاختلاف ويسهم في إدراك ذواتهم والتطور والارتقاء.

وعملت جمعية لقاء، من خلال برامجها ومشروعاتها، مع أكثر من 50 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية وأكثر من 15 ألف طفل في مصر ليكتشفوا أنفسهم وقدراتهم ويصبحوا أجيال إيجابية تتحمل مسؤولية المجتمع وقيادته، وذلك من خلال التشبيك وبناء الشراكات والقدرات والمشاركة والتوعية وتمكين المجتمع.