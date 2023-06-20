الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل لحيازته سلاحًا ناريًا فى الصف

سلاح ناري
سلاح ناري

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من القبض على عاطل بحوزته سلاح ناري «جرينوف» في منطقة الصف.

وتلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إخطارًا من رئيس مباحث الصف يفيد فيه بالقبض على عاطل 50 سنة، مقيم أبوتيج أسيوط أعلى الطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة حلوان اتجاه القاهرة دائرة القسم، مستقلًا سيارة ملاكي وبداخلها سلاح ناري «جرينوف» وهاتف محمول.

وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أمام اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، اعترف بحيازته للمضبوطات.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مباحث الجيزة سلاح نارى جرينوف عاطل القبض

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

بلاغ للنائب العام ضد بلوجر نشر لحظات وفاة والده

"معلومات الوزراء": 48.7% من المصريين يخشون خطورة الذكاء الاصطناعي

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 وذكرى 30 يونيو 2023

دينا الشربينى تكشف لـ"الدستور" تفاصيل تعاونها مع تامر حسنى فى فيلم "تاج"

3 مصابين بانقلاب سيارة نقل أموال بالطريق الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟