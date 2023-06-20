ضبط عاطل لحيازته سلاحًا ناريًا فى الصف

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من القبض على عاطل بحوزته سلاح ناري «جرينوف» في منطقة الصف.

وتلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إخطارًا من رئيس مباحث الصف يفيد فيه بالقبض على عاطل 50 سنة، مقيم أبوتيج أسيوط أعلى الطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة حلوان اتجاه القاهرة دائرة القسم، مستقلًا سيارة ملاكي وبداخلها سلاح ناري «جرينوف» وهاتف محمول.

وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أمام اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، اعترف بحيازته للمضبوطات.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.