الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"شوجر دادي" يتصدر إيرادات شباك التذاكر أمس الإثنين

شوجر دادي
شوجر دادي

حققت الأفلام المعروضة في السينمات حاليُا، إيرادات أمس الإثنين، بلغت 363,798 جنيهًا.

جاء فيلم «شوجر دادي» في المرتبة الأولى للأسبوع الخامس على التوالي، واستطاع الفيلم تحقيق إيرادات بقيمة 160,061جنيه وهو من بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وتامر هجرس.

وفي المركز الثاني، جاء الفنان أحمد داود بفيلمه الجديد «يوم 13»، حيث استطاع الفيلم تحقيق إيرادات وصلت إلى 110,305جنيه، والفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم شريف منير ودينا الشربيني وجومانا مراد وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وحل فيلم «بعد الشر» بطولة الفنان علي ربيع في المرتبة الثالثة بإيرادات، أمس، وصلت إلى 43,173 جنيه والفيلم يشارك في بطولته رنا رئيس وميرنا نور الدين وأوس أوس، وعدد من نجوم الكوميديا.

وبإيرادات بلغت 24,882 جنيهًا تواجد فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان، ويشاركه البطولة كل من الفنانة مي عمر، والفنان محمود حميدة، والفنان أحمد داش وعدد كبير من النجوم.

وجمع فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي إيرادات، أمس، وصلت إلى 19,479جنيه؛ ليتواجد في المركز الخامس وهو من بطولة نسرين أمين ومصطفى غريب، وعدد كبير من النجوم وكان الفيلم أطلق في دور العرض قبل أسبوعين.

وتراجعت إيرادات فيلم «19 ب» بشكل ملحوظ، حيث وصلت إيراداته، أمس، إلى 1,553جنيه وهو من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح، بينما حقق فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة الفنان شيكو، أمس، إيرادات بقيمة 3,753 جنيهًا.

افلام السينما الفنان محمود حميدة الفنان محمد رمضان الفنان أحمد داود الفنان علي ربيع أيرادات أفلام ايرادات افلام السينما المركز الثاني

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 20-6-2023

بدء محاكمة قاتلة ابنها فى الشرقية

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

التحويلات المرورية بعد غلق شارعى أحمد فؤاد نجم والأسمرات

دينا الشربينى تكشف لـ"الدستور" تفاصيل تعاونها مع تامر حسنى فى فيلم "تاج"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟