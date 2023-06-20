قهوة وعصير.. هكذا استعد طلاب المرج لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

استعد طلاب الثانوية العامة اليوم، لأداء ثاني الامتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية المضافة للمجموع، بمادة اللغة الأجنبية الثانية.

وتعتبر المقاهي ملاذ طلبة لجان المرج الجديدة، للمراجعة النهائية قبل الدخول للامتحان، حيث تجمع عدد من الطلبة لاحتساء القهوة والعصائر مع المراجعة أيضًا.

كما تجمع عدد من الطلبة، أمام محال بيع "عصير القصب"، حيث يعتبر المشروب الرسمي للكثير من الطلبة قبل الدخول إلى لجان الثانوية العامة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الثلاثاء، اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، تشتمل على 31 سؤالًا، بينها سؤالان مخصصان للأسئلة المقالية وتخصص لهما 6 درجات، على أن يبلغ إجمالي عدد أسئلة الاختيار من متعدد 29 سؤالًا، تخصص لها 34 درجة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدرجة الكلية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية تبلغ 40 درجة، يذكر أن (78025) طالبًا وطالبة سيؤدون غدًا الثلاثاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك داخل (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.