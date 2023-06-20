الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة عامل لقى مصرعه على يد زميله فى حلوان

جثة
جثة

صرحت نيابة مايو والتبين بدفن جثة عامل لقي مصرعه على يد زميله إثر نشوب مشاجرة بينهم عقب ورود تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت إصابة المجني عليه بنزيف داخلي بالمخ إثر ضربة حادة على رأسه. 

و كان لقي عامل في العقد الثالث من عمره مصرعه على يد زميله بأحد مصانع حلوان إثر نشوب مشاجرة بينهما.

و بإجراء رجال مباحث التبين التحريات تبين نشوب خلافات بينهما على العمل في المصنع مما أدى إلى ضرب المتهم المجني عليه بآلة حادة على رأسه مما تسبب في وفاته في الحال.

كان ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من مسئول الأمن بشركة الحديد والصلب بدائرة القسم، مفاده وقوع مشاجرة ومقتل شخص.

بالانتقال والفحص تبين مقتل عامل يدعى "محمد عمر"، على يد آخر بسبب خلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم.

جارِ تكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

أخل ارتباط اجراءات إثر نشوب مشاجرة الانتقال الحديد والصلب الحديد و الصلب

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