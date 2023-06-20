الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها مناقشة وتوقيع مجموعة "ترددات" للكاتب مينا ناجي.. أجندة الدستور الثقافية

غلاف مجموعة ترددات
غلاف مجموعة ترددات

ما بين العروض السينمائية والفنية، والمعارض التشكيلية، والأمسيات الثقافية، يحتشد اليوم الثلاثاء بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

 

ففي الخامسة مساء، يستأنف صالون العين الثقافي فعالياته، بمقر دار العين للنشر، ولقاء لمناقشة وتوقيع المجموعة القصصية “ترددات”، والصادرة عن الدار للكاتب مينا ناجي، ويناقش المجموعة الكاتب نائل الطوخي، وتدير الأمسية الناشرة دكتورة فاطمة البودي.

 

وفي السادسة مساء، يحتضن نادي أدب مصر الجديدة، أمسية ثقافية لمناقشة رواية “تعلب .. تعلب”، للكاتب الشاعر أحمد فضل شبلول، ويناقش الرواية كلا من، الناقدة دكتورة جهاد محمود، والناقد دكتور رمضان الخضري،

 

ــ سينوغرافيا العرض المسرحى بالأمير طاز

وفي السابعة مساء، يقيم قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "سينوغرافيا العرض المسرحى في الأماكن الأثرية" .

 

يشارك فى الندوة: الناقد المسرحى أحمد خميس، المخرج إسلام إمام، مهندس الديكور محمد الغرباوى، ومهندس الديكور محمد جابر .

 

يتناول المشاركون القضايا المتعلقة بأهمية السينوغرافيا بعناصرها المختلفة فى العروض المسرحية بالأماكن الاثرية، وكيفية إستخدامها بالشكل الأمثل، وكيفية التعامل الجمالى مع الأثر. مع تقديم أمثلة من عروض تم تقديمها فى عدد من الأماكن الأثرية ذات الطبيعة الجمالية المتفردة ومايمكن أن تكون عليه العروض المسرحية فى تلك الأماكن فى المستقبل.

 

ــ مشوار التشكيلية المكسيكية “فريدا” بالجمهورية

وفي الثامنة والنصف، تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض "فريدا" تصميم وإخراج سالي أحمد على مسرح الجمهورية  بعابدين.

يدور العرض فى قالب إنسانى حول الحياة التراجيدية للتشكيلية المكسيكسة “فريدا كاهلو”، التي أبدعت أعمالا فنية عبرت عن التحديات والمعاناة التى واجهتها وكانت دافعا لها لاثبات ذاتها وانتاج لوحات ملهمة تتجاوز الأزمنة وتعبر الحدود .

 

ــ مرشد سياحي بمكتبة الإسكندرية

وفي الخامسة مساء، وضمن فعاليات نادي الكتاب بمكتبة الإسكندرية، يعقد لقاء لمناقشة رواية “مرشد سياحي .. رحلات في زوايا الحقيقة"، للكاتبة دكتورة ريم بسيوني.

 

في سياق متصل، وفي السادسة مساء، تعقد أمسية جديدة من أمسيات مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية، حيث تعقد في قاعة "C" ندوة لمناقشة رواية “أفندينا”، للكاتب الروائي محسن الغمري، ويناقشها كل من: الناقد دكتور أحمد فرح، الناقد دكتور عبد الوهاب شاكر، ومن الكويت عبر الزووم الكاتبة دكتورة جيهان الدمرداش، ويدير الأمسية الكاتب منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

 

ــ سنكسار بمنتدي المستقبل

وفي السابعة مساء، يحل الكاتب هاني منسي، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات منتدي المستقبل للفكر والإبداع، بمكتبة محيي الدين بشارع كريم الدولة، وذلك لمناقشة مجموعته القصصية “سنكسار”، ويناقش المجموعة كل من: الناقد دكتور يسري عبد الله، القاص عاطف عبد العزيز، الكاتب أسامة ريان، وتدير اللقاء الكاتبة إنجي همام.

 

وفي الثانية عشرة ظهرا، وضمن سلسلة حوار ثقافي، تعقد عبر تطبيق زووم، أمسية جديدة من أمسيات ندوة حوار، ولقاء مع الكاتبة رشا عبادة، والناقد دكتور سليم شوشة، والكاتب الروائي سعد القرش وتديره الكاتبة الروائية هالة البدري.  

مناقشة وتوقيع مجموعة ترددات للكاتل مينا ناجي مكتبة الاسكندرية قصر الأمير طاز مسرح الجمهورية رواية مرشد سياحي

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