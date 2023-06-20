سقوط المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بالخليفة

تمكن رجال مباحث الخليفة برئاسة المقدم مصطفى نبيل من ضبط المتهم بقتل آخر خلال مشاجرة بينهم بدائرة القسم.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور علي جثة شخص بمنطقة الخليفة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين العثور على جثة شخص مصاب بطعنات وتبين أن وراء الواقعة عاطل بسبب خلافات بينهم وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة

باخطار اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة أمر بتحرير المحضر اللازم و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.