تقرير أمريكى: تطلع فرنسا لتكون مركزا للذكاء الاصطناعى يشكل تحديا للولايات المتحدة والصين

قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن فرنسا تطلع لتكون مركز الذكاء الاصطناعي في أوروبا يشكل تحديًا للولايات المتحدة والصين.

وأكد التقرير أن فرنسا تبذل دفعة كبيرة لوضع نفسها كمركز أوروبا للذكاء الاصطناعي، حيث تلقي بثقلها وراء التكنولوجيا سريعة النمو والمضخمة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمراسلة شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، كارين تسو، الأسبوع الماضي: "أعتقد أننا رقم واحد في الذكاء الاصطناعي في أوروبا القارية، وعلينا الإسراع".

وقال التقرير: تتطلع البلدان إلى وضع نفسها كمراكز للذكاء الاصطناعي؛ لأن التكنولوجيا تعتبر ثورية وبالتالي ذات أهمية استراتيجية للحكومات في جميع أنحاء العالم، ويُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه يؤثر على الصناعات من التمويل إلى الرعاية الصحية، ولكنه وقع أيضًا في خضم معركة التكنولوجيا الأوسع التي تدور رحاها بين الصين والولايات المتحدة.

ونشأ الضجيج حول الذكاء الاصطناعي جزئيًا بسبب الطبيعة الفيروسية لبرنامج الدردشة شات جي بي تي التابع لشركة أوبن أي أي الأمريكية.

وكانت منظمة العفو الدولية هي العبارة التي ظهرت على شفاه الجميع في مؤتمر التكنولوجيا السنوي في فرنسا Viva Tech، من الشركات الناشئة إلى شركات التكنولوجيا الراسخة، إلى جانب شركات من صناعات متنوعة مثل مستحضرات التجميل والخدمات المصرفية.

وحضر ماكرون ووزير المالية الفرنسي برونو لو مير ووزير التكنولوجيا الرقمية جان نويل بارو الحدث، مما أضاف دعم الحكومة إلى جهود فرنسا التكنولوجية.

وقال ماكرون للشبكة: "سوف نستثمر بجنون في التدريب والبحث"، مضيفًا أن فرنسا تتمتع بمكانة جيدة في مجال الذكاء الاصطناعي نظرًا لقدرتها على الوصول إلى المواهب والشركات الناشئة حول التكنولوجيا.

بينما يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال العديد من المقاييس، تأمل فرنسا في اللحاق بالركب.

وتابع ماكرون: "صدقوني، من الواضح أن الولايات المتحدة هي رقم واحد، لسبب وجيه لأنها سوق محلية ضخمة، وأريد منا أن نسد الفجوة بوضوح ونستثمر أكثر بكثير، وأن نطور أكثر بكثير وأن نسرع ​​أكثر بكثير".

وقال أنطون داهبورا، المدير المشارك لمعهد جونز هوبكنز للحكم الذاتي المؤكد ، لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عبر البريد الإلكتروني: "لدى فرنسا بالتأكيد فرصة لتكون رائدة في أوروبا ، لكنها تواجه منافسة شديدة من ألمانيا والمملكة المتحدة".

وقدم رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك، عرضه الأسبوع الماضي لكي تصبح بريطانيا مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي.

وقال "دهبورة" إنه لكي تحقق فرنسا النجاح، ستحتاج إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للبناء على المجالات الاقتصادية التي تتمتع بقوة بالفعل فيها، مثل التصنيع والمستحضرات الصيدلانية، ولقد حان الوقت لأن تكون استراتيجيًا لتحديد مجالات معينة من الكفاءة المتميزة والاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي لبناء ميزة.