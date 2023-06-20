الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفلة صعقا بالتيار الكهربائى داخل منزلها فى الدلنجات

جثة طفلة
جثة طفلة

لقيت طفلة  مصرعها صعقا بالتيار الكهربائي داخل منزلها بقرية المسين التابعة لدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث وتباشر النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام الدماطي مدير نيابة مركز الدلنجات التحقيقات وجاري استخراج تصاريح الدفن.

 

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من العميد عمرو هندي مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بقرية المسين التابعة لدائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفلة تدعى " ندى محمد سعيد السيد"،12 سنة، مقيمة المسين ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

12 سنة استخراج تصاريح العرض على النيابة العامة العرض على النيابة المحضر اللازم

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