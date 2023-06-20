الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الدكتور صلاح سلام: يجب إنشاء وزارة للبحث العلمى وتعديل قانون تنظيم الجامعات

الدكتور صلاح سلام
الدكتور صلاح سلام

قال الدكتور صلاح سلام، الأستاذ بكلية الطب بجامعة سيناء، إنه من الممكن الاقتباس في البحث العلمي بنسب معينة، مضيفًا أنه لكي يتم تطوير البحث وتحديثه يتطلب الأمر إنشاء وزارة للبحث العلمي، فالبحث العلمي ظلم لأنه يتبع وزارة التعليم العالي، خصوصًا وأنه ليس كل مراكز الأبحاث تتبع وزارة التعليم العالي، فعلى سبيل المثال أكاديمية البحث العلمي، لذلك لابد من وجود أب لهذه المراكز.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مستقبل البحث العلمي».

وأوضح أن الوزارة كانت موجودة من قبل ولكن تم ضمها مع وزارة التعليم العالي، قائلًا: «في البحث العلمي مطلوب منك أن تصل إلى السماء ولكن لا يوجد أموال، والبحث العلمي أكثر شئ يمكن أن تصرف عليه أموال».

وأشار إلى أن قانون تداول المعلومات قاعدة أساسية للبحث العلمي، والبيروقراطية الإدارية المتواجدة في كل دول العالم تمنع الكثيرين من أداء عملهم بكفاءة، ولابد أن يكون هناك تعديل لقانون تنظيم الجامعات الصادر منذ 51 عامًا.

أدار الحوار خلال الصالون، أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أيمن أنور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وأمين المجتمع المدني، محمد الحداد، أمين عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن، أسامة بديع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فيما شارك في الجلسة الثانية، النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، الدكتورة هبة مكرم شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور صلاح سلام، الأستاذ بكلية الطب جامعة سيناء، الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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