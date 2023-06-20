الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الأوكرانية: واجهنا صعوبات على الجبهات فى هجومنا المضاد

الدفاع الأوكرانية
الدفاع الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الإثنين، عن استعادتها 113 كلم مربع خلال 10 أيام من هجومها المضاد، وفق قناة العربية الإخبارية.  

وأضاف بيان الدفاع الأوكرانية، قد واجهنا صعوبات عدة على الجبهات في هجومنا المضاد. 

وقالت هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية شنت عدة هجمات على القوات الروسية، وألحقت خسائر فادحة بالأفراد والمعدات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وسط قتال عنيف على جبهات متعددة.

وأفادت هيئة الأركان العامة بأن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية استهدفت بنجاح 14 وحدة مدفعية روسية، وثلاثة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، حسبما ذكرت وكالة أنباء أوكرينفورم الرسمية.

خلال الـ24 ساعة الماضية، قصفت القوات الأوكرانية "ثلاثة مراكز قيادة، وستة مجموعات من أفراد العدو والمعدات العسكرية، ومستودعين للذخيرة، ومستودع وقود، و14 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، وثلاثة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

كما نفذت الطائرات الأوكرانية 15 غارة على مجموعات عسكرية روسية، وقضت القوات الأوكرانية على 630 جنديًا روسيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت كل من القوات الأوكرانية والروسية عن اشتباكات عنيفة وسط تقدم كييف نحو المناطق التي تسيطر عليها روسيا كجزء من هجومها المضاد لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، في وقت سابق، أن المعارك على الجبهة الشرقية كانت "صعبة" بشكل خاص، حيث كانت القوات الروسية تحشد أعدادًا كبيرة من القوات على تلك الجبهة في محاولة لاستعادة المبادرة.

بالإضافة إلى ذلك، دمرت خدمة الأمن الأوكرانية (SBU) نظام المراقبة الروسي Murom-M وست مركبات مدرعة وفرقة هاون و 16 جنديًا معاديًا.

كان الروس قد نصبوا نظام المراقبة بالقرب من خط الاتصال لمراقبة تحركات الجيش الأوكراني، علاوة على ذلك أبلغت وحدة الاستخبارات الأمنية عن تدمير أربع مركبات قتال مشاة BMP-2 للعدو، ومركبتين قتال مدرّعتين متعددتي الأغراض، وفرقة هاون.

من ناحية أخرى، شن الروس هجمات جوية وصاروخية على أوكرانيا، حيث نشروا أربعة صواريخ كاليبر كروز وأربع طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد -136 / 131، ومع ذلك اعترضت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية جميع التهديدات الجوية الثمانية وتحييدها، وكثف الروس هجماتهم بشن 32 غارة جوية وحوالي 40 هجومًا بنظام إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) على القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، بأن القوات الروسية ظلت مركزة على اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حيث استمر القتال العنيف، ومع ذلك نفذ الروس هجمات "فاشلة" في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا، لكن القتال العنيف مستمر. 

الدفاع الأوكرانية أوكرانيا روسيا هجوم مضاد

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

ضبط كيلو وربع من مخدر الآيس بحوزة عاطلين قبل ترويجهم علي عملائهما بالجيزة

وزير الرياضة يلتقى رئيس الاتحاد الدولى للغوص لبحث استعدادات بطولة العالم للسباحة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

سهرة خاصة لأبطال فيلم "البعبع" فى "معكم" مع منى الشاذلى

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية