الدفاع الأوكرانية: واجهنا صعوبات على الجبهات فى هجومنا المضاد

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الإثنين، عن استعادتها 113 كلم مربع خلال 10 أيام من هجومها المضاد، وفق قناة العربية الإخبارية.

وأضاف بيان الدفاع الأوكرانية، قد واجهنا صعوبات عدة على الجبهات في هجومنا المضاد.

وقالت هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية شنت عدة هجمات على القوات الروسية، وألحقت خسائر فادحة بالأفراد والمعدات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وسط قتال عنيف على جبهات متعددة.

وأفادت هيئة الأركان العامة بأن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية استهدفت بنجاح 14 وحدة مدفعية روسية، وثلاثة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، حسبما ذكرت وكالة أنباء أوكرينفورم الرسمية.

خلال الـ24 ساعة الماضية، قصفت القوات الأوكرانية "ثلاثة مراكز قيادة، وستة مجموعات من أفراد العدو والمعدات العسكرية، ومستودعين للذخيرة، ومستودع وقود، و14 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، وثلاثة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

كما نفذت الطائرات الأوكرانية 15 غارة على مجموعات عسكرية روسية، وقضت القوات الأوكرانية على 630 جنديًا روسيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت كل من القوات الأوكرانية والروسية عن اشتباكات عنيفة وسط تقدم كييف نحو المناطق التي تسيطر عليها روسيا كجزء من هجومها المضاد لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، في وقت سابق، أن المعارك على الجبهة الشرقية كانت "صعبة" بشكل خاص، حيث كانت القوات الروسية تحشد أعدادًا كبيرة من القوات على تلك الجبهة في محاولة لاستعادة المبادرة.

بالإضافة إلى ذلك، دمرت خدمة الأمن الأوكرانية (SBU) نظام المراقبة الروسي Murom-M وست مركبات مدرعة وفرقة هاون و 16 جنديًا معاديًا.

كان الروس قد نصبوا نظام المراقبة بالقرب من خط الاتصال لمراقبة تحركات الجيش الأوكراني، علاوة على ذلك أبلغت وحدة الاستخبارات الأمنية عن تدمير أربع مركبات قتال مشاة BMP-2 للعدو، ومركبتين قتال مدرّعتين متعددتي الأغراض، وفرقة هاون.

من ناحية أخرى، شن الروس هجمات جوية وصاروخية على أوكرانيا، حيث نشروا أربعة صواريخ كاليبر كروز وأربع طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد -136 / 131، ومع ذلك اعترضت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية جميع التهديدات الجوية الثمانية وتحييدها، وكثف الروس هجماتهم بشن 32 غارة جوية وحوالي 40 هجومًا بنظام إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) على القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، بأن القوات الروسية ظلت مركزة على اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حيث استمر القتال العنيف، ومع ذلك نفذ الروس هجمات "فاشلة" في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا، لكن القتال العنيف مستمر.