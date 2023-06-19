قبل إطلاقه.. أبرز المعلومات عن مؤشر تنافسية المحافظات المصرية

تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، الخميس المقبل، بالشراكة مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى، وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن مؤشر تنافسية المحافظات المصرية:

ويشارك في إعداد مؤشر تنافسية المحافظات المصرية كلا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تقييم السياسات التنموية علي المستوي الإقليمي

يعتمد المؤشر بشكل أساسى على منظومة الحسابات القومية للمحافظات، والتي يتحدد من خلالها الموارد المتاحة لكل محافظة وحجم الأنشطة الاقتصادية بها، ورصد وتقييم السياسات التنموية على المستوى الإقليمي عن طريق متابعة التطور في حجم الناتج المحلي وحجم التكوين الرأسمالي والعمالة والتشغيل والأجور على مستوى المحافظات والأقاليم.

تحفيز المحافظات علي تحسين الأداء

تسعي الحكومة من خلال مؤشر التنافسية إلى تحفيز المحافظات على تحسين أدائها من خلال خلق مناخ تنافسي إيجابي، ورصد الفجوات التنموية بين المحافظات وتوجيه موارد إضافية للمحافظات أقل حظاً لتحسين تنافسيتها على المستوى القومي، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر تنافسية الدولة ككل، ومن ثم تشجيع الاستثمار، وتوليد فرص العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

إحداث تنمية المتوازنة العادلة وصياغة السياسات

يهدف المؤشر إلى إحداث التنمية المتوازنة العادلة عن طريق صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات ومعدلات التنمية المحلية، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، بالإضافة إلى التعاون بين مؤسسات الدولة من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين في إعداد خطط التنمية على المستوى المركزي والمحلي، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط.

يلعب هذا المؤشر دور فى تحسين الوضع التنافسي لمصر؛ نتيجة التنافس الإيجابي بين المحافظات من أجل تحسين ترتيبها.