الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد الحداد لـ"صالون التنسيقية": نطالب بتمكين مستحقي الدعم

محمد الحداد
محمد الحداد

قال محمد الحداد، أمين عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن، إن الحزب يرى ضرورة دمج وتمكين مستحقي الدعم في الجمعيات الأهلية وحتى يكونوا مساهمين في المجتمع، مشيرا إلى أنهم عملوا على إنشاء مراكز أمل لدعم وتأهيل مستحقي الدعم وتوفير مستلزمات إنتاج، وأن يجيد تسويق منتجاته وأن يكون إضافة في السوق، مؤكدا على ضرورة تعميم إطار التمكين والتنمية، وألا تعتمد الجمعيات على الإنفاق على السلع الغذائية فقط.


جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، عن "المجتمع المدني".


وأضاف أن هناك عدداً من الجمعيات طالبت بزيادة الدعم لها في المرافق أسوة بمراكز الشباب والرياضة، إضافة إلى أن المعاملات المالية لبعض الجمعيات لا تتيح العمل إلا من خلال البنوك وبعض الجمعيات في القرى تريد التعامل عن طريق البريد".


وتابع: "هناك مشكلة في اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للعمل الأهلى وليس في القانون نفسه، ولابد من تدريب الكوادر التي تتعامل بالقانون على العمل بإجراءات اللائحة التنفيذية، فهناك عدد من الموظفين ليسوا على الدراية الكاملة بالقانون واللائحة التنفيذية" .


أدار الحوار خلال الصالون، أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أيمن أنور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وأمين المجتمع المدني، محمد الحداد، أمين عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن، أسامة بديع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، الدكتورة هبة مكرم شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور صلاح سلام، الأستاذ بكلية الطب جامعة سيناء، الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

محمد الحداد حماة الوطن الجمعيات الأهلية مستلزمات إنتاج البنوك التمكين

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