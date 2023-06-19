الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة" تكشف حقيقة تركيب وسائل منع حمل لسيدة بالبحيرة دون موافقتها

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على تصريحات إحدى الطبيبات بالبحيرة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تركيب وسيلة منع حمل لمرأة في إحدى مستشفيات المحافظة، أثناء عملية الولادة القيصرية، دون موافقتها.

التدخل الطبي 

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إنه لا يمكن إجراء التدخل الطبي إلا بعد الحصول على موافقة كاملة من المريضة.

وسيلة الحمل للمرأة

وأضاف أنه لا يتم تركيب وسيلة منع حمل للمرأة إلا بعد توقيع موافقة كتابية منها.

واختتم:" طبيبة البحيرة لم تتمكن من تفسير الواقعة، فقد كانت تقف للمرة الأولى أمام الرئيس السيسي".

 

حسام عبد الغفار متحدث الصحة طبيبة البحيرة الحدث اليوم حضرة المواطن وسائل الحمل للسيدات

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