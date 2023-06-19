منها "السرعة القصوى صفر".. 10 كتب صدرت حديثًا في مصر

يحتفى الكُتاب ومحبي القراءة كل يوم في مصر، بإصدارات جديدة، كـ رواية تاريخية تكشف أسرار الماضي، أو سيرة حياة شخصية ملهمة توثق ملامحها، أو كتاب يبحث في المستقبل ويقدم آماله وهكذا فحركة النشر والتأليف والإبداع في مصرنا، لا تكل ولا تمل ولا يوقفها شئ.

ويستعرض “الدستور” في السطور التالية أبرز 10 من الكتب الصادرة حديثًا في مصر.

"السرعة القصوى صفر" لأشرف العشماوي

طرحت الدار المصرية اللبنانية رواية جديدة للكاتب أشرف العشماوي تحمل عنوان "السرعة القصوى صفر"، بتصميم غلاف للفنان كريم آدم.

تدور أحداث الرواية حول أسرة مصرية عاشت في حي جاردن سيتي بالقاهرة قبل ثورة يوليو بسنوات طويلة، وعانت بعدها أعوامًا كثيرة، أحداث غريبة وشخصيات مُركبة تشابكت مصائرها حتى النهاية، وما بين الحقيقة والخيال يسرد العشماوي خيوط الحكاية وينسج فصولها على مهل، كما يكشف عن حكايت الطفولة والغرام والمغامرة والهروب والجريمة والمؤامرة وصراعات السياسة مع السُّلطة الدينية على مقعد وحيد من خلال تصوير دقيق لمجتمع غربت شمسه منذ سنوات بعيدة لكن دفئها لم يبرد بعد.

"البحث عن السعادة" لـ ريم بسيوني

أعلنت "دار المعارف" صدورها كتاب جديد للباحثة والروائية ريم بسيوني بعنوان "البحث عن السعادة.. رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة" ومن مقدمة: سنقوم بالسياحة عبر الصفحات والرياضة عبر الأمثلة، لكن كيف يحدث الرضا بعد البلاء؟ وهل نرضى ونحن نتعرض لظلم، أو فقد، أو فقر، أو مرض؟ ما هو سر السعادة؟، نحتاج إلى أن نقرأ عن الصبر والبلاء عند علماء الصوفية، وسنتكلم عن الخلق العظيم الذي يؤدي إلى التحرر في الدنيا.

خلال حديثها مع “الدستور”، قالت بسيوني إن فكرة الكتاب قد عززتها المحاضرات التي ألقتها عن تاريخ الفكر الصوفي على مدار سنوات، فالمناقشات والتعليقات المصاحبة للمحاضرات كانت قوة دافعة نحو مزيد من البحث عن هذا التاريخ وتشعباته.

"العروس" لـ حمدي الجزار

تدور الرواية الجديدة، والصادرة عن دار ديوان للنشر عن شخصيات معقدة تتقاطع في تاريخها الشخصي مصائرها، للكاتب الروائي حمدي الجزار، فتدور أحداث قصته في مطعم فاخر يحتل الطابق الأول في عمارة فخمة بوسط البلد، في ليلة رأس السنة، داخل مطعم "العروس"، حيث يجتمع مجلس إدارة المطعم لتقديم كشف الحساب السنوي، وفي هذه الليلة بالتحديد، ينتظر الجميع إعادة توزيع الأسهم طبقًا لما يريد الحاج مرزوق عشم الله.

“الحياة بعد الستين” لـ محمود الشنواني

هو من أحدث إصدارات دار المرايا للثقافة والفنون، للكاتب محمود الشنواني حيث يتناول الكتاب أحوال الناس بعد عمر الستين ونظرتهم لكل ما حولهم، مثل أشكال علاقتهم الشخصية وما يستجد في علاقات الأزواج والزوجات وعلاقة الوالدين بالأبناء وعلاقات الأخوة والصداقات القديمة، وكذلك علاقاتهم بمفاهيم مثل الدين والسياسة والمجتمع والمال والمرض والموت.

وجاء على غلاف الكتاب: "إذا كنت قد تجاوزت الستين من عمرك، فستجد تفاصيل حياتك ودهاليز نفسك وذكرياتك وهواجسك وشجونك بين صفحات هذا الكتاب. وإذا كنت في أواسط عمرك، فستدخل من خلاله إلى أعماق من حولك من الأحباء كبار السن، تقترب منهم وتكتشف عالمهم، فتفهمهم وتتفهمهم، هذا كتاب لكل الأعمار".

"سينما الهموم الشخصية" لـ علاء خالد

أعلنت دار المرايا للثقافة والفنون عن كتابها الجديد، للكاتب والروائي، علاء خالد، تحت عنوان "داود عبد السيد... سينما الهموم الشخصية"، موضحة أن ليس مجرد قراءة تحليلية لأفلام داود التي تمثل علامة في السينما المصرية، ولكنها كتابة عميقة ورائقة بقلم الشاعر والروائي علاء خالد، الذي ينتمي إلى جيل الثمانينيات في الأدب، وهذا الجيل الذي يتقاطع مع جيل الواقعية الجديدة في السينما وينتمي إليه داود عبد السيد.

خلال تصريحاته لـ"الدستور" قال الروائي علاء خالد عن كتابه الجديد: ركزت على مفهوم الحلم بالنسبة لداود عبد السيد وأيضا عن "الهامش" الذي يتحدث عنه، سواء كان هامشًا حقيقيًا، أو هامشاً بالمعنى الإنسان لهؤلاء الأشخاص الخجولين، ورحلة تجاوزهم لمصاعب وجودهم وحياتهم.

"يونيفيرس" لـ رضوى الأسود

يصدر قريبًا عن دار العين للنشر والتوزيع رواية "يونيفيرس" للكاتبة الروائية رضوى الأسود ووفقًا للكاتية فإن رواية يونيفرس، بمثابة مذكرات لسيدة شاهدة على تدمير البشرية، ومن أبرز سماتها هو تداخل الأصوات، فالرواية تتضمن اثنين من الرواه أولهما البطلة الرئيسية وآخر يكمل تلك الثقوب التي لم يتح لها أن تستكملها، نتيجة ظروف صعبة مرت بها، أثرت على نفسيتها وذاكرتها، يمكن وصف الرواية بأنها "ديستوبيا" تتحدث عن نهاية العالم، ومن يحكمون العالم من وراء الستار، وكانت لتقنية ميتافيرس الدافع الأول لكتابة هذه الرواية، والتى انتهيت منها في ديسمبر 2021.

"حكايات شعبية فرعونية" لـ جاستون ماسبيرو

صدر حديثاً عن مكتبة الأسرة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.أحمد بهي الدين، كتاب "حكايات شعبية فرعونية" من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبدالله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وتكمن أهمية الكتاب في أنه يعد أول نموذج واضح وسليم لترجمة هذه النماذج الأدبية للحكايات الشعبية في مصر القديمة، وقد كتب في عصر قريب من بداية اكتشاف سر الكتابة الهيروغليفية في القرن التاسع عشر.

"احتمالات" لـ شريف عبد المجيد

عن سلسلة "الإبداع المسرحي" التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب، صدر هذا الكتاب حديثًا الذي يتضمن 3 نصوص مسرحية: "الوصية، كونشيرتو الزوجين والراديو، احتمالات"، للكاتب شريف عبد المجيد، ويلتقط الكاتب لحظات ومواقف وشخصيات من الواقع والمتخيل، ناسجاً دراما تستعين بالمحاكاة الساخرة، والرؤى الكابوسية والمفارقات الهزلية بمهارات واضحة تلوح فى حيوية الحوارات ورشاقة المجازات وخصوبة الخيال، رامياً إلى هدف واضح لا يحيد عنه، وهو تحفيز القارىء إلى قراءة الواقع الحى في نصوصه، وقراءة النصوص فى ظل عبثية الواقع.

"دمعة على الموت الأول" لـ عفاف طبالة

تعد هى أول رواية تصدرها الكاتبة عفاف طبالة، حيث صدرت حديثًا عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، بعنوان "دمعة على الموت الأول"، وتصميم الغلاف للفنانة دعاء العدل، ومن أجواء الكتاب: "لا أكتب ليقرأني أحد، أحمل همًا أسراره ليست ملكي وحدي، أبوح على الورق بما عانيته من غدر وظلم وقهر طوال هذه السنين وترك في نفسي ندوبًا عكرت صفاء روحي، لعل الكتابة تخفف من ألم الندوب وتعيد لروحي نقاءها".

"لالوبا" لـ ناهد السيد

تروي الكاتبة ناهد السيد في كتابها "لالوبا"، الصادر عن الهيئة العامة للكتاب، عن سيرتها الذاتية مع مرض الذئبة الحمراء وكيفية التعايش معه ومصادقته وهو أحد الأمراض المناعية التي لا شفاء منها، وتحكي الكاتبة، في روايتها: حدثت نفسي سرًّا.. إذا كان الأمر هكذا لماذا يصر الشوق على أخذي؟ لماذا يريد حرماني من هذه الحياة.. وإيلام أحبابي؟ إذا كنت استسلمت لحظة وضعفت وتمنيت الموت ليس معناه أن أتمادى الآن.. طالما أن حياتي ما زالت صالحة للعيش! ولكن ماذا عن وعدي له؟ وشوقي الذي زرعه في قلبي ينمو وينمو لرؤية ربي؟ لا لا أريد التفكير.. هناك ما يدفعني للحنث بالوعد.