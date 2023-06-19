بدر رجب: "الشفافية شعار اختبارات الناشئين.. واكتشفنا مواهب جديدة لدعم صفوف الأهلي"

أكد بدر رجب، المدير الفني لقطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي، أن اختبارات الناشئين كشفت عن العديد من المواهب، مُشيرًا إلى أن الاختبارات جرت في أجواء من الشفافية وتكافؤ الفرص.

وقال “رجب” إنه حرص على تنظيم اختبارات للبراعم بداية من عمر 5 سنوات، لتكوين قاعدة قوية من اللاعبين الصغار وتأهيلهم بشكل احترافي، لدعم صفوف النادي فيما بعد، مؤكدًا أنه اعتاد على اختبار اللاعبين الصغار أثناء تواجده في دولة الإمارات وجنى ثمار تلك الفكرة بشكل كبير.

وأكد المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي، أن المواهب التي تم اختيارها، ستكون إضافة قوية لقطاع الناشئين مع الوقت الكافي والتدريبات المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك عدة معايير لاختيار اللاعبين، وأن لكل مرحلة سنية معاييرها المختلفة، وعلى رأسها السرعة الانتقالية وسرعة الأداء.

وأوضح “رجب” أن تسجيل الأهداف أثناء الاختبارات لا يعني تميز اللاعب، لأن المدربين يبحثون عن اللاعب المميز من حيث الفكر والمهارة والسرعة والتحركات، بشرط أن يتمتع بشخصية قوية تُمكنه من اتخاذ قرار التصويب أو التمرير أو القيام بمهارة معينة في الوقت الصحيح، كما أن اللاعب الذي يحتفظ بالكرة لوقت كبير ولا يساعد زملاءه، يصعب الاعتماد عليه.

وشدد “رجب” على أنه لا توجد مجاملات أو وساطة في اختبارات الناشئين بالأهلي، وأنه يحاول دائمًا أن يكون عادلًا في اختياراته، لكي يحصل الجميع على حقه.

وأعرب “رجب” عن سعادته بالعمل مع أسماء كبيرة في قطاع الناشئين قادرة على تطوير مستويات اللاعبين وإخراج أجيال مميزة، مثل الكابتن خالد بيبو مدير القطاع والكابتن أحمد ناجي المشرف على حراس المرمى، وكذلك الكابتن شطة مدير أكاديمية الأهلي الذي يتعاون مع القطاع بشكل كبير ويقدم له كل الدعم، وخاصة في دعمه بعدد كبير من مدربي الأكاديمية للمساهمة في عملية اختيار اللاعبين أثناء الاختبارات.

ووجه بدر رجب، رسالة شكر لجماهير الأهلي التي دعمته بشكل كبير بعد إعلان توليه منصب المدير الفني لقطاع الناشئين، مؤكدًا أن هذه الثقة الكبيرة تضع عليه ضغوطًا كبيرة، وأنه يتمنى إسعادهم بتصعيد العديد من اللاعبين المميزين للفريق الأول، وتكوين أجيال مميزة قادرة على حصد المزيد من الألقاب وإضافتها إلى بطولات النادي.