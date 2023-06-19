محمد خورشيد: القطاع الصحي شهد تطورًا كبيرًا خلال الـ 10 سنوات الماضية

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري أمراض الكبد والباطنة، إن القطاع الصحي قبل 10 سنوات، كان يعاني من مشكلات في البنية التحتية، وانتشر فيروس سي، وعدم وجود برمج تدريبية للأطباء ونقص الأجزة الطبية الحديثة.

وأضاف “خورشيد” خلال مداخلة هتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع على رأس أولوياته تطوير الخدمة الصحية لترتفع أعداد الوحدات الصحية إلى 5300 وحدة، تقدم 70% من الخدمات الطبية، الأمر الذي ساهم في تقليل الضغط على المستشفيات المركزية.

اهتمام كبير بتدريب الأطباء

وأكد أنه تم تجيهز المستشفيات ودعمها بأحدث الأجهزة الطبية، إضافًة إلى الاهتمام الكبير بتدريب الأطباء على تلك الأجهزة لضمان حصول المواطنين على أفضل الخدمات العلاجية.

وتابع أن التأمين الصحي الشامل تم تطبيقه في أكثر من محافظة مثل بورسعيد والإسماعيلية وثبت نجاحه وسيتم تطبيقه في محافظات أكثر كثافة سكانية خلال الفترة المقبلة.