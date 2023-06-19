"أوابك" تنشر مؤشرات أسعار النفط والبترول والغاز العالمي (إنفوجراف)

نشرت منذ قليل، المنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» انفوجرافا يكشف مؤشرات أسعار النفط والبترول والغاز العالمي خلال الفترة الماضية.

«أوابك» تنشر إنفواجراف بمؤشرات أسعار النفط والبترول والغاز العالمي

وفي سياق متصل كانت قد شاركت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في اجتماع مناقشة المسودات الأولية لفصول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2023 والذي عُقد بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 5 – 7 يونيو 2023.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وصندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومثل المنظمة في هذا الاجتماع عبد الفتاح دندي، مدير الإدارة الاقتصادية والمشرف على إدارة الإعلام والمكتبة.