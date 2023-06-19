الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم برنامج تدريبى لريادة الأعمال في أسوان

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي

عقد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ الإقليم، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ الاختبار القبلى والمقابلات الشخصية لطلاب السنوات النهائية بالجامعة، والشباب من حديثى التخرج لحضور البرنامج التدريبى لريادة الأعمال.

وجاء ذلك فى إطار التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية فى مصر ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " لتقديم حزمة من البرامج التدريبية فى مجال التحول الرقمى وريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف إمام المدير التنفيذى للمركز إنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يستكمل المركز تقديم خدماته المتنوعة ضمن الأنشطة التدريبية الخاصة ببروتوكول التعاون بين المحافظة، ومشروعات حياة كريمة الرقمية بوزارة الاتصالات حيث تم عقد الاختبار القبلى والمقابلات الشخصية للطلاب والشباب بحضور المدير التنفيذى لمركز التدريب والتنمية المهنية المستدامة بالمحافظة، وأيضاً الدكتور وليد علام من كلية التجارة.

ولفت إلى أن البرنامج التدريبى يستهدف تدريب 20 متدربا كمرحلة أولى حيث ستنطلق التدريبات فى 22 يونيو الجارى بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً بقاعات مركز تدريب محافظة أسوان بفندق عروس النيل، ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبى لمدة 75 ساعة تدريبية.

وأضاف أشرف إمام أنه يتم تدريب الطلاب والشباب على مهارات الاتصال الفعال فى بيئة العمل، والتداول المالى والإدارة المالية لريادة الأعمال، وإنشاء الشركات الناجحة، والتعريف بصفات الرائد الناجح للأعمال، وكيف يتم ابتكار مشروع ناجح بأسلوب وتخطيط ممنهج، وإعداد دراسة جدوى نموذجية تضمن نجاح المشروع.

وأوضح أنه فى نهاية البرنامج التدريبى سيقوم المتدرب بتقديم دراسة جدوى لمشروع من ابتكاره، مع منحه شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات لحضور واجتياز البرنامج التدريبى فى ريادة الأعمال .

أسوان البرامج التدريبية التحول الرقمي التنمية المهنية المقابلات الشخصية برنامج تدريبي

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