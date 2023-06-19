الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. مناقشة فيلم the social dilemma بمركز جسور الثقافي

مركز جسور الثقافي
مركز جسور الثقافي

ينظم مركز جسور الثقافي، بالتعاون مع كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة بالكوربة مناقشة فيلم the social dilemma، وذلك في السابعة من مساء السبت المقبل بمقر المركز بحديقة الكنيسة في الكوربة بمصر الجديدة.

فيلم the social dilemma

يطرح الفيلم عدة أسئلة منها: كيف أبدلنا عالمنا الحقيقي بعالم افتراضي؟ وكيف أصبحنا مع الوقت لا نستطيع السيطرة على أنفسنا والتحكم في استخدامنا لها؟ هل ندرك كل التأثير الناتج من اعتمادنا على مواقع التواصل؟ 

وهل يوجد علاقة بين الاكتئاب و الإدمان الرقمي؟ هل هذه التطبيقات مُصممة لتعمل بحيادية مع مُستخدميها أم تخضع لاستراتيجيات معينة تجعلها تقوم بالتوجيه لأفكار ومشاعر وميول روادها؟ وهل أنا مدمن للسوشيال ميديا؟

وthe social Dilemme يضعنا أمام حقائق كثيرة تفاجئ المشاهدين، ويعقب الفيلم مناقشة التي تحاول الإجابة على الأسئلة السابقة مع تقديم أدوات يمكن أن تساعد في التحرر من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، ويدير اللقاء ماجد منير.

الإدمان الرقمي التواصل الاجتماعي عرض ومناقشة فيلم مركز جسور الثقافى مواقع التواصل الاجتماعي

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