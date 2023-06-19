عضو التنسيقية: 30 يونيو أنقذتنا من مخطط الإرهابية لتقسيم مصر

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر قبل 30 يونيو كانت ضائعة، وكانت الرؤية صعبة جدًا حيث عانى الداخل المصري من انقسام كبير بين مواطنين لا يقبلون بحكم الجماعة الإرهابية، وفي المقابل حاولت الجماعة الإرهابية فرض سطوتها على الدولة حتى لو تحولت إلى أنقاض.

وأضاف “درويش” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجماعة الإرهابية حاولت تنفيذ مخطط تقسيم الدولة المصرية إلى دويلات صغيرة، قبل أن تنجح ثورة 30 يونيو في استعادة الدولة وحمايتها من فخ التقسيم.

وأردف: "الشعب المصري لا يذكر إلا وأنه تحمل التحدي، الشعب المصري دائمًا يدعم دولته ويتحد عندما يشعر بالخطر، وكانت المخططات الخارجية واضحة، ومحاولة بعض الدول السطو على الدولة المصرية، وهي محاولات معلنة لأن تلك الدول ظنت أن الدولة المصرية سقطت، وكان هناك ناس بالداخل ينتظرون سقوطها، لكن ربنا قدر أن تزداد مصر صلابة وقوة".

وتابع: "لولا ثورة 30 يونيو، لكان المشهد في مصر مثل المشهد في الدول المجاورة، اليوم لدينا لاجئين من دول كثيرة كان نظام الإخوان والتيارات الإسلامية تحاول السطو على الحكم فيها، والصراع في 30 يونيو كان على السير نحو الدولة أو اللا دولة، الوجود في حد ذاته، والإخوان ضحوا بأنصارهم، وتخيلوا أن التضحية بأنصارهم ستبقيهم في الحكم، ولم يكن لديهم أي أخلاقيات".

وختم: "قدرنا نوقف المخطط في 30 يونيو، لكن محاولاتهم مستمرة من خلال شاشات الإعلام الممولة من دول، ومحاولاتهم لضرب الاقتصاد المصري والنيل منه".