الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو التنسيقية: 30 يونيو أنقذتنا من مخطط الإرهابية لتقسيم مصر

30 يونيو
30 يونيو

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر قبل 30 يونيو كانت ضائعة، وكانت الرؤية صعبة جدًا حيث عانى الداخل المصري من انقسام كبير بين مواطنين لا يقبلون بحكم الجماعة الإرهابية، وفي المقابل حاولت الجماعة الإرهابية فرض سطوتها على الدولة حتى لو تحولت إلى أنقاض.

وأضاف “درويش” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجماعة الإرهابية حاولت تنفيذ مخطط تقسيم الدولة المصرية إلى دويلات صغيرة، قبل أن تنجح ثورة 30 يونيو في استعادة الدولة وحمايتها من فخ التقسيم.

وأردف: "الشعب المصري لا يذكر إلا وأنه تحمل التحدي، الشعب المصري دائمًا يدعم دولته ويتحد عندما يشعر بالخطر، وكانت المخططات الخارجية واضحة، ومحاولة بعض الدول السطو على الدولة المصرية، وهي محاولات معلنة لأن تلك الدول ظنت أن الدولة المصرية سقطت، وكان هناك ناس بالداخل ينتظرون سقوطها، لكن ربنا قدر أن تزداد مصر صلابة وقوة".

وتابع: "لولا ثورة 30 يونيو، لكان المشهد في مصر مثل المشهد في الدول المجاورة، اليوم لدينا لاجئين من دول كثيرة كان نظام الإخوان والتيارات الإسلامية تحاول السطو على الحكم فيها، والصراع في 30 يونيو كان على السير نحو الدولة أو اللا دولة، الوجود في حد ذاته، والإخوان ضحوا بأنصارهم، وتخيلوا أن التضحية بأنصارهم ستبقيهم في الحكم، ولم يكن لديهم أي أخلاقيات".

وختم: "قدرنا نوقف المخطط في 30 يونيو، لكن محاولاتهم مستمرة من خلال شاشات الإعلام الممولة من دول، ومحاولاتهم لضرب الاقتصاد المصري والنيل منه".

عمرو درويش مخطط تقسيم مصر مصر كانت ضائعة 30 يونيو ثورة 30 يونيو

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تكشف آخر تطورات حادث غرق مركب الهجرة باليونان

الليلة.. محمد سلماوى ضيف "الباز" فى "الشاهد" على Extra News

43 ناج.. وزيرة الهجرة تكشف تطورات غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

رمضان عبد المعز: "ذو الحجة أعظم أيام الله.. فلا تهملوا نفحاته"

رمضان عبدالمعز يكشف فضل التهليل والتكبير فى عيد الأضحى

وزير الخارجية السعودى: نسعى لإنهاء الأزمة السودانية سلميًا

محمد الباز: لدينا جيش وطنى يقدر يحافظ على البلد وسنكمل بناءها

مقبرة الخالدين اقتراح الباز فى "البساط أحمدى" الذى أصبح واقعًا

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

أشرف المرشدى: انتهاء أزمة الدواجن.. والأسعار الحالية مناسبة للمنتج والمستهلك (حوار)

التشغيل التجريبى لـ«المونوريل» نهاية 2023: وسيلة نقل عالمية بأيادٍ مصرية

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية