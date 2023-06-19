الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فرج عبدالله: جهود 10 سنوات غيرت شكل الحياة في صعيد مصر

الصعيد
الصعيد

قال فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إن محافظات الصعيد شهدت العديد من الإنجازات على مدار 10 سنوات، نجحت في القضاء على عشوائية استمرت لعقود.

وأضاف “عبد الله” في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم دمج القطاعات المختلفة في هيكل الاقتصاد القومي من خلال توفير فرص العمل المؤقتة والدائمة وتعزيز القطاعات لتحقيق دخل مستمر لهذه الأقاليم مثل محطات الكهرباء والمياه والبنية التحتية الموجودة، حتى تعطي فرصة أكبر لجذب الاستثمارات وممكن أن نراه في خريطة الاستثمارات لإعطاء فرصة للمستثمرين المحليين والأجانب لاختيار المشروعات التي تتناسب معهم. 

المستثمر يرى اتصاله بالعالم الخارجي من خلال الموانئ والمطارات

وتابع، أن أي مستثمر يرى اتصاله بالعالم الخارجي من خلال الموانئ والمطارات وهذا تحقق من خلال الموانئ التي تم ادخالها للخدمة مؤخرًا.

فرج عبدالله الصعيد الانجازات 10 سنوات المستثمر محطات الكهرباء البنية التحتية الموجودة الموانئ والمطارات

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