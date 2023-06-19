الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: كارلو أنشيلوتي مديرًا فنيًا للبرازيل في 2024

أنشيلوتي
أنشيلوتي

أكدت تقارير صحفية، الاثنين، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد سيصبح مدربًا لمنتخب البرازيل في عام 2024.

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل 2023-2024.

وبحسب شبكة “جي جلوبو” البرازيلية فإن إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اجتمع مع أنشيلوتي مرتين، في إسبانيا، الأسبوع الماضي وكانت نتيجتهما أن المدرب الإيطالي لريال مدريد سيصبح مديرًا فنيًا لـ“راقصي السامبا” اعتبارًا من عام 2024.

وأوضح التقرير أن الاتحاد البرازيلي لديه عدة ضمانات لقدوم أنشيلوتي، لكن لن يتم إصدار أي إعلان من طرفهم أو من ريال مدريد.

وذكرت الشبكة أن الفكرة الأولية كانت أن دافيدي أنشيلوتي نجل كارلو ومساعده في ريال مدريد، سيتولى تدريب البرازيل قبله، لكن تم رفض تلك الفكرة، لأنها سترسل رسالة مفادها أن المدرب المتمرس لن يكون مع ريال مدريد هذا الموسم. سوف يأتي مع والده.

وذكر التقرير أنه في يناير سيبلغ أنشيلوتي النادي أنه غير مهتم بشرط تجديد العقد ، والذي يمكن أن يمارسه هو وريال، لذلك ، يجب أن يكون الإعلان عن تدريب كارلو لـ البرازيل في بداية عام 2024 فقط، على أن يتولى المهام في الصيف من ذات العام.

وتابعت “جي جلوبو” أن ريال مدريد قبل رغبة المدرب في اختيار هذا التحدي الجديد، لكنهم لن يعلنوا عن رحيله في الوقت الحالي.

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