الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الهجرة تكشف آخر تطورات حادث غرق مركب الهجرة باليونان

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه ربما يكون هناك ناجين آخرين من حادث غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان، بعد مرور 5 أيام على الواقعة.

ولفتت جندي خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن المركب غرقت على عمق 5 آلاف و500 ميل، وهو عمق شديد الملوحة، ولا أمل لناجين إلا إن كانت انتشلتهم مراكب عابرة، لافتة إلى أن هناك 9 متهمين في الحادث.

وأردفت: المركب قديم وحدث به عطل في الموتور ومالت من الثقل حتى غمرتها المياه.

وطالبت جندي، الأهالي الراغبين في التعرف إن كان أبناؤهم من ضمن الناجين، بالتواصل مع وزارة الهجرة أو الخارجية، وأرقام الشكاوى موجودة على صفحة الوزارة، والمطلوب إرسال صورة الباسبور أو الرقم القومي، وسيتم التواصل مع السفارة المصرية في اليونان.

وكشفت أنه تم العثور على بعض الأشلاء، ويمكن للراغبين إجراء تحليل DNA، لمعرفة إن كانت الأشلاء لذويهم.

وأشارت إلى أن التحقيقات الرسمية بدأت الأربعاء الماضي، ويمكن من خلال الناجين الاستدلال عمن كان بصحبتهم على المركب.

 

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