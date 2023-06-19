الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. سعد القرش ورشا عبادة "أونلاين" في ندوة لـ"حوار ثقافي"

جريدة الدستور

يقيم المجلس الأعلى للثقافة الحوار الثقافي الذي تديره الروائية الكبيرة هالة البدري عضو لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس وتحاور خلاله كل من سعد القرش ورشا عبادة مدير تحرير مجلة عالم الكتاب، والناقد الدكتور محمد سليم شوشة أستاذ الأدب العربى بجامعة الفيوم.

ويبدأ الحوار في الثانية عشرة من ظهر الغد وذلك عبر تطبيق زووم، ويمكن لمن يرغب المشاركة.

وسعد القرش روائى وكاتب له مجموعتان قصصيتان وخمس روايات: "حديث الجنود" 1996، "باب السفينة" 2002 و(ثلاثية أوزير): "أول النهار" 2005، "ليل أوزير" 2008، "وشم وحيد" 2011. ونالت "أول النهار" المركز الأول لجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابى (الدورة الأولى 2011)، وفاز كتابه "سبع سماوات.. رحلات فى الجزائر والعراق والهند والمغرب وهولندا ومصر" بجائزة ابن بطوطة للرحلة المعاصرة (2008 ـ 2009) من المركز العربى للأدب الجغرافى.

ورشا عبادة كاتبة للأدب الساخر.. صدر لها العديد من الاعمال الإبداعية  في الأدب الساخر والتي منها.على يد مأذون\حواديت نصف فارغة\ خميرة عكننة\ومجموعة قصصية ما فعله الغلبان بالمسكين.

أما عن محمد سليم شاشة فهو ناقد وكاديمي صدر لها العديد من الأعمال الإبداعية مابين النقد والإبداع والتي منها : رواية "نصف يوم "، "شرود أبيض " ، "سور ثلجي في الصحراء" ،   وفي مجال القصة  صدر اعمال منها "ذات النقاب الزنجية ، وفي مجال النقد "البناء القصصي في شعر ابي نواس "  حصل على العديد من الجوائز منها  المركز الأول في الرواية للمسابقة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة 2105.

ويأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين؛ وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي هالة البدرى الكاتب سعد القرش الكاتبة رشا عبادة

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