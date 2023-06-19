الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "إكسترا نيوز" يرصد الجهود المصرية لاستقبال السودانيين بمعبر قسطل

معبر قسطل
معبر قسطل

قال أحمد عبدالرازق، مراسل "إكسترا نيوز"، من معبر قسطل، إنه رصد ردود أفعال السودانيين على الجهود المصرية لتسهيل عبورهم وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وأضاف “عبدالرازق” خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية وفرت العديد من الخدمات بالمعابر، تقديرًا للمسافة التي قطعها النازحين من السودان لمصر والتي تصل لـ900 كيلو متر.

وأشار مراسل “إكسترا نيوز” إلى أن الدولة المصرية وضعت مجموعة ضوابط للحصول على التأشيرة الإلكترونية ضمانًا لسلامة وآمان الوافدين، كما يتم تقديم الخدمات الصحية من خلال نقطة عمل خاصة لوزارة الصحة والهلال الأحمر.

وأشار إلى أن العبارات بمرفأ أبي سمبل، ومرفأ حجر الشمس، والذي يبتعد 34 كيلو مترًا من "قسطل"، يعملان على مدار اليوم ذهابًا وإيابًا ويوجد مراكب محملة برؤوس ماشية حية، قادمة لمصر وتعود محملة بالبضائع المصرية للسودان.

معبر قسطل مراسل اكسترا نيوز السودان خدمات الخدمات مرفأ أبي سمبل مرفأ حجر الشمس رؤوس ماشية البضائع المصرية

مواد متعلقة

محافظ أسوان ومفوض الأمم المتحدة يتفقدان معبر قسطل للاطمئنان على الخدمات المقدمة للنازحين

مراسل "إكسترا نيوز" يكشف تطورات الوضع فى معبر قسطل

منذ اندلاع الأزمة.. معبر قسطل يستقبل أول شحنات رؤوس الماشية السودانية (صور)

"القاهرة الإخبارية": تواصل جهود استقبال القادمين من السودان عبر معبر قسطل

"إكسترا نيوز" ترصد استعدادات معبر قسطل لاستقبال القادمين من السودان

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.. هل ستصرف قبل العيد؟

أبرزها الحقن بالهرمونات.. خبراء يحذرون من طرق خفية لزيادة لحوم الأضاحي

قطار التنمية يصل البحيرة.. إقامة ميناء الصيد برشيد بتكلفة 600 مليون جنيه

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

موعد صرف معاشات يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك| تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين