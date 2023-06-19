مراسل "إكسترا نيوز" يرصد الجهود المصرية لاستقبال السودانيين بمعبر قسطل

قال أحمد عبدالرازق، مراسل "إكسترا نيوز"، من معبر قسطل، إنه رصد ردود أفعال السودانيين على الجهود المصرية لتسهيل عبورهم وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وأضاف “عبدالرازق” خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية وفرت العديد من الخدمات بالمعابر، تقديرًا للمسافة التي قطعها النازحين من السودان لمصر والتي تصل لـ900 كيلو متر.

وأشار مراسل “إكسترا نيوز” إلى أن الدولة المصرية وضعت مجموعة ضوابط للحصول على التأشيرة الإلكترونية ضمانًا لسلامة وآمان الوافدين، كما يتم تقديم الخدمات الصحية من خلال نقطة عمل خاصة لوزارة الصحة والهلال الأحمر.

وأشار إلى أن العبارات بمرفأ أبي سمبل، ومرفأ حجر الشمس، والذي يبتعد 34 كيلو مترًا من "قسطل"، يعملان على مدار اليوم ذهابًا وإيابًا ويوجد مراكب محملة برؤوس ماشية حية، قادمة لمصر وتعود محملة بالبضائع المصرية للسودان.