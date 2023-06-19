مجلس النواب يناقش 4 اتفاقيات للتنقيب عن البترول بالجلسة العامة

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تعقد على مدار اليومين القادميين مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس.

عوض الله: اتفاقيات التنقيب حققت زيادة في إنتاج مصر من الزيت والغاز

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس.

ومشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس.

- مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.



وقال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الاتفاقيات التي يقرها المجلس للتنقيب عن الغاز والزيت وتكثيف البحث حققت نتائج كبيرة من خلال ضخ استثمارات عالمية وزيادة الإنتاج المحلي من الزيت والغاز.



وأشار إلى أن نشاط البحث والاستكشاف والتنقيب خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتج من اكتشافات جديدة، حيث بلغ عدد الآبار التي تم حفرها خلال المدة ٢٩٨ بئرا نتج عنها ١٤٢ كشف بترولي جديد خلال ٣ سنوات.



وأكد أن العام الحالي شهد حفر ١١٢ بئر وتم النجاح في كشف ٤٢ بئر أضافت حوالي ٧٠ ألف برميل بترول يوميا في الإنتاج المصري وأن هناك استثمارات استكشافية بقيمة ٢ مليار دولار سنويا بإجمالي استثمار آت حوالي ٨ مليار دولار.



وأكد عوض الله أن الاكتشافات الجديدة إضافة إلى الاحتياطي ١٦٨ مليون برميل زيت و٣ تريليون قدم مكعب من الغاز.

