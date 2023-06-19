الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سايس ينهي حياة جاره بطعنة سكين في المنصورة

جثه
جثه

تخلص سايس من جاره بمنطقة المجزر الآلي بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية بطعنة غائرة بسكين بسلم العقار بعد مشادة كلامية نشبت بينهما لخلاف حول ماتور مياه.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة بوصول "إسلام.ا"، 26 عامًا، وشهرته "إسلام اللمبى"، جثة هامدة "ادعاء مشاجرة" ومصاب بطعن نافذ بالبطن.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد مروان شبانة، رئيس المباحث، والرائد محمد الألفي، معاون المباحث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني علية وجاره يدعى "مصطفى.م" 32 عامًا، بعد خلاف دب بينهما بسبب ماتور مياه مشترك بين شقة المجني عليه والقاتل فاستل سكينًا وتخلص منه بسلم العقار.

وجرى ضبط المتهم واعترف بارتكاب جريمته وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، ونقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سايس المنصورة منطقه المجزر سلم العقار سكين

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