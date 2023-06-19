الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 6 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع بالغربية

مخللات فاسدة
مخللات فاسدة

تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 6 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز السنطة، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بالسنطة، من ضبط 6 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع  بمركز السنطة، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

ضبط الاتحاد مخللات فاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات الغربية

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