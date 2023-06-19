ضبط 6 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع بالغربية

تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 6 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز السنطة، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بالسنطة، من ضبط 6 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع بمركز السنطة، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.