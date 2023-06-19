"ثقافة الشيوخ" توصى بنشر ملخصات لكتب التراث وطرحها عبر الوسائط الحديثة

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم خلال اجتماعها اليوم بنشر تلخيص الكتب التراثية المهمة بلغة عربية بسيطة لما بها من قيمة مضافة، وطرحها عبر الوسائط المتعددة والوسائل الحديثة، كما أوصت اللجنة بإتاحة الكتاب الأصلي مع الكتاب الملخص على منصات أونلاين سواء من خلال موقع أو أبلكيشن، وإنتاج فيديوهات يوتيوب قصيرة بأهم ما جاء بالكتب.



ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تلخيص مجموعة منتقاة من كتب التراث العربي وإعادة إنتاجها بلغة مبسطة مع طرحها في وسائط متعددة، لما لهذا الأمر من أهمية في تكوين الوجدان العربي، بما ينعكس على الهوية المصرية.

وأكد النائب رامي جلال، أن كتب التراث العربي من كنوز الثقافة العربية ومن المهم لكل الأجيال الاطلاع عليها، من أجل الحفاظ على الملمح العربي للهوية المصرية.



وأضاف جلال أنه نظرًا لأن تلك الكتب مكتوبة بلغة عربية فصيحة مقعرة من الممكن أن تكون بها صعوبة لدى غير المتخصصين في علوم اللغة، بحيث أصبحت هذه اللغة غير متناسبة مع تطورات العصر الحديث وعالم السوشيال ميديا، وصار من المهم تقديم تلك الكتب في قوالب مختلفة تناسب الوقت الحالي، وبما يسهم في الحفاظ على هذا التراث من ناحيتي الوجود والوظيفة.

واستطرد، أن من أهم الأهداف التي يجب أن تحققها أية محاولة إصلاحية لمنظومتي التربية والتعليم في العالم العربي هو أن يسترد الشباب احترامهم لتراثهم الفكري، والرغبة في الاستزادة من الإطلاع عليه، والقدرة على النظر فيها.

وأضاف أن الأجدى الاعتراف بأن الحصيلة التي يخرج بها أبناؤنا من اللغة العربية بعد انقضاء سنوات دراستهم لا توفر القدرة على فهم ما كتبه القدماء، وأن النماذج التي تدرّس لهم في المدارس "الأدب" هؤلاء، کهجاء الفرزدق لجرير، وفخر المتنبي بنفسه، ومدح الأعشى لوالي الحيرة لا يمكن أن ينجم عنها تأثر حقيقي بالتراث العرب.