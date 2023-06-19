الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: برناردو سيلفا يرغب في البقاء بأوروبا ويفكر في العرض السعودي

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا

أكدت تقارير صحفية، أن البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، تلقى عرضًا رسميًا من السعودية، للانضمام لدوري المحترفين.

وأكد تقرير لصحيفة “الرياضية” السعودية، أن برناردو سيلفا يُعد بديل الأرجنتيني ليونيل ميسي في الهلال، حيث يستهدف المسئولون ضمه بعد فشل التعاقد مع “ليو”.

وبحسب شبكة “ ذا أثلتيتك" البريطانية، فإن برناردو حصل على عرض مُربح من السعودية، حيث قام المسئولون بإجراء محادثات مع خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب، حيث تمت مناقشة الأرقام المالية للعرض.

وأوضح التقرير أن برناردو سيلفا يُفضل الاستمرار في أوروبا مع اهتمام برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بضمه، لكنه يُفكر في كل الخيارات.

وذكر التقرير أنه هناك توقعات برفض إمكانية الانتقال لـ السعودية، لكن برناردو لا يزال يُفكر في جميع الخيارات.

وانضم كريستيانو رونالدو ، زميل برناردو البرتغالي، إلى نادي النصر في يناير ، ووافق الهلال على دفع 55 مليون يورو (47 مليون جنيه إسترليني) مع ولفرهامبتون واندرارز للتعاقد مع مواطنه روبن نيفيس.

وأكمل الاتحاد التعاقد مع كريم بنزيما في وقت سابق من هذا الشهر، بينما يجري النصر محادثات للتعاقد مع لاعب وسط ريال بيتيس وليام كارفالو ومهاجم تشيلسي حكيم زياش.

ويستمر عقد بيرناردو سيتي حتى عام 2025 وكان برشلونة يرغب في ضمه في فترتي الانتقالات الصيفية السابقتين.

ولكن على الرغم من رغبته في الانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي ، فقد تعهد سيلفا في النهاية بمستقبله المباشر مع السيتي.

ولا يزال هناك توقع بأن برناردو قد يغادر النادي هذا الصيف ، مع قيام باريس سان جيرمان بأكبر دفعة للتعاقد معه حتى الآن.

وشارك برناردو سيلفا في 55 مرة في جميع المسابقات الموسم الماضي وسجل سبعة أهداف وقدم ثمانية تمريرات حاسمة.

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