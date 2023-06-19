الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدور "الأدب الإفريقي جنوب الصحراء" عن مختبر السرديات

الأدب الإفريقي جنوب
الأدب الإفريقي جنوب الصحراء المكتوب بالعربية

أصدر مختبر السرديات بالمغرب كتابًا جديدًا بعنوان "الأدب الإفريقي جنوب الصحراء المكتوب بالعربية: قضايا النوع وجماليات المرجع" في 168 صفحة يتضمن ثماني مقالات لباحثين من غينيا ونيجيريا والتشاد ومالي وغامبيا وجيبوتي والكاميرون.

يأتي هذا الكتاب الذي هو ثمرة ندوتين دوليتين نظمهما مختبر السرديات بالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات والأندية الأدبية الإفريقية، متضمنًا دراسات تثمن عمق الروابط التاريخية والثقافية بين شمال القارة وغربها وجنوبها، روحيًا ودينيًا وسياسيا وثقافيا واستطاع الإبداع الأدبي على مر التاريخ أن يغذي هذه الصلات والوشائج ولعل المنجز الأدبي الإفريقي المكتوب بالعربية اليوم، يتمم هذه المسيرة.

وسعت الأبحاث التي يضمها هذا الكتاب إلى البحث في قضايا الأدب الإفريقي ومشكلاته من خلال التركيز على "الأدب العربي الإفريقي" والكشف عما يزخر به من غنى وأنساق ثقافية ومعرفية. كما يهتم بأصالة الأدب الإفريقي وأهمية تدوينه، خاصة أنه ظل لزمن طويل أدبا شفهيا ما زالت فنونه الشعبية التقليدية حيّة ومتداولة مثل الأناشيد والأغاني الشفهية والقصص الشعبية والروايات التقليدية والمسرحية الشعبية والأمثال والحكم والألغاز التقليدية وقد تم التركيز في بعض البحوث على تدوين هذا الأدب باللغات المحلية الإفريقية هوسا، ويوروبا، وولوف وماندي ..وبولار.

كما انشغلت أبحاث نقدية أخرى بتطور تدوين الأدب الإفريقي باللغة العربية قديما وحديثا، شعرا ونثرا بحثا وتحليلا وقضايا نقدية وترجمة للأدباء ودراسة لتطوّر أعمالهم وذلك بالوقوف على واقع الأدب الإفريقي العربي وآفاق تطوره وإبراز أهم سمات المنجز الجديد وملامحه الافريقية.

مختبر السرديات بالمغرب الأدب الإفريقي جنوب الصحراء المكتوب بالعربية قضايا النوع وجماليات المرجع عمق الروابط التاريخية والثقافية بين شمال القارة وغربها وجنوبها تطور تدوين الأدب الإفريقي عمران كبا

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