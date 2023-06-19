جوتيريش: السودان يغرق فى القتل والدمار "بسرعة غير مسبوقة"

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريش عن أن السودان يغرق في القتل والدمار بسرعة "غير مسبوقة"، مؤكدًا أنه يجب أن يتوقف العنف ضد عمال الإغاثة في السودان.

وقال جوتيريش إن استهداف المدنيين في السودان يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، كما أن 17%، فقط، من التمويل المطلوب للسودان هو المتاح حاليًا، مضيفًا أن مؤسسات الإغاثة الدولية مستعدة لمضاعفة جهودها في السودان.

فيما دعا أطراف النزاع في السودان إلى الالتزام بالتهدئة والسماح بإيصال المساعدات، كما أن الوضع في السودان أصبح كارثة تؤثر على دول المنطقة.

تابع جوتيريش أن 2.5 مليون سوداني أجبروا على ترك منازلهم بسبب الصراع قلقون من العنف المتجدد واتخاذه أبعادًا قبلية في السودان، وذلك من خلال بيان الأمم المتحدة في مؤتمر مؤتمر تنسيق الاستجابة الإنسانية في السودان.

وفي أكثر من شهرين، تم إجبار مليوني شخص على ترك منازلهم بحثًا عن ملاذ في مناطق أكثر أمانًا من السودان أو عبر الحدود، ولقد عبر ما يقرب من نصف مليون شخص بالفعل الحدود إلى البلدان المجاورة.

تابع "أشكر هذه البلدان على كرم ضيافتها وأحثها على بذل كل ما في وسعها لإبقاء حدودها مفتوحة أمام الأشخاص الفارين من القتال العنيف في السودان، وقبل اندلاع هذا الصراع، كان السودان يعاني بالفعل من أزمة إنسانية.

وتصاعد هذا الأمر الآن إلى كارثة أثرت على أكثر من نصف سكان البلاد.

وأدى العنف المميت ضد عمال الإغاثة ونهب الممتلكات والإمدادات الإنسانية إلى زيادة صعوبة وخطورة عمليات الإغاثة.

على الرغم من التحديات، وصلت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤنا إلى 1.8 مليون شخص بمساعدات منقذة للحياة في أبريل ومايو.

وقامت قوافل من الشاحنات بتوصيل الطعام والمياه والرعاية الصحية ومستلزمات التعليم عبر خطوط المواجهة في 8 ولايات، بما في ذلك الخرطوم نحن نبذل جهودًا كبيرة لتوسيع نطاق عملياتنا: "إنني أحث أطراف النزاع على التقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لحماية المدنيين وتمكين العمل الإنساني".

• يجب أن يتوقف العنف ضد عمال الإغاثة والهجمات على البنية التحتية المدنية والإمدادات الإنسانية.

• أناشد أطراف النزاع وحكومات الدول المجاورة أن تبذل قصارى جهدها لتمكين عمال الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى جميع المحتاجين ، سواء داخل السودان أو عبر الحدود.

فيما أشار إلى أن أهل السودان وأهل دول الجوار يتحملون عبء هذه الأزمة الرهيبة.

يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لدعمهم، قائلًا: هذا ليس واجبنا كأعضاء في المجتمع الدولي فحسب- بل إنه ضروري لمنع الوضع من التدهور أكثر من ذلك، وكالاتنا الإنسانية وشركاؤها على الأرض مستعدون لتكثيف جهودهم.

لكن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في السودان وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين لا يفي بحجم حالة الطوارئ هذه.

من الثلاثة مليارات دولار المطلوبة تم تمويل أقل من 17% حتى الآن.