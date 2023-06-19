الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد أهالي الغربية لمتابعة الليلة الأولى من "السراج"

أهالي الغربية لمتابعة
أهالي الغربية لمتابعة الليلة الأولى من "السراج

شهد مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا توافد العديد من أهالي محافظة الغربية، وذلك لمتابعة الليلة الأولى من ليالي العرض المسرحي "السراج"، لفرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بمحافظة الغربية، ويستمر حتى الجمعة المقبل.

 

تدور أحداث العرض المسرحي في إطار من الفانتازيا المغلفة بالكوميديا حول فتاة تمتلك قدرات خارقة وتعيش وسط إحدى القبائل، فيما يسعى بعض من سكان هذه القبيلة لاستخدام قدراتها الخاصة في تحقيق مطامعهم الشخصية، حتى تظهر إحدى الأرواح لمساعدتها في الهروب من القبيلة مقابل شرط غريب!.


العرض المسرحي "السراج" ديكور رانيا حداد، تأليف موسيقي وألحان محمد السعيد، ومن أشعار عبد الله المداح، ستايلست حسام عبد الحميد، غناء وسام محمد وعمر فتحي، استعراضات ودراما حركية محمد صبحي، إضاءة محمود فايد، تنفيذ موسيقي مروان مصطفى، تأليف وإخراج محمد السباعي، فيما يقوم بتقديم الأدوار على خشبة المسرح، الفنانون: مصطفى طارق، ندى عادل، عبد الله عبد الفتاح، مريم ماجد، محمد صبحي، هبة البشكار، أحمد صلاح، نانسي كمال، عمر فتحي، ويارا علي.

 

جدير بالذكر أن العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويأتي ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

 

توافد اهالي الغربية لمتابعة الليلة الاولى ليالي العرض المسرحي السراج

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