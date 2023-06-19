صحيفة هندية: الرئيس السيسي وراء تعزيز العلاقات بين مصر والهند

قال وزير الخارجية الهندي فيناي موهان كواترا، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خلال جولته الأولى في مصر، سيزور مسجد الحكيم الذي يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر، كما سيحيي الجنود الهنود الذين لقوا حتفهم وهم يقاتلون في مصر خلال الحرب العالمية الأولى.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية أثناء حديثه في إيجاز خاص عن زيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى الولايات المتحدة ومصر، حسبما ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.

أول زيارة ثنائية

وقال كواترا: "الجدير بالذكر هنا أن هذه ستكون أول زيارة لرئيس الوزراء لمصر ولعلي أذكر أيضًا أنها ستكون أول زيارة ثنائية رسمية لرئيس الوزراء الهندي لمصر منذ عام 1997".

وأضاف أنه كانت هناك زيارات بينهما ، لكنها كانت في الغالب لأحداث متعددة الأطراف أو متعددة الأطراف.

وقال كواترة أيضا إن رئيس الوزراء مودي عند وصوله إلى القاهرة في 24 يونيو سيلتقي أولا مع وحدة الهند، وهي وحدة مختارة من الوزراء رفيعي المستوى التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عودته من الهند.

وبحسب الصحيفة الهندية، فإنه في الآونة الأخيرة، كان الرئيس السيسي قد قام بزيارة دولة إلى الهند عندما احتفل بيوم الجمهورية في وقت سابق من العام كضيف رئيسي، وفي هذه المرحلة، من المتوقع أن يصل رئيس الوزراء إلى القاهرة بعد ظهر يوم 24 يونيو حيث وقال وزير الخارجية إن "التفاعل الأول سيكون مع وحدة الهند".

كما أشار إلى أنه خلال الأشهر العديدة الماضية منذ زيارة رئيس مصر، شهدت الهند مستوى مكثفًا من التبادلات السياسية على المستوى الوزاري مع مصر.

أجندة عمل رئيس وزراء الهند في مصر

وفي معرض حديثه عن زيارة رئيس الوزراء مودي، قال كواترا بعد التفاعل مع وحدة الهند، سيكون لرئيس الوزراء تفاعل مع الجالية الهندية الصغيرة الموجودة هناك في مصر، ومن المرجح أن يلتقي أيضًا ببعض الشخصيات البارزة في مصر.

وتابع: "سيبدأ يومه التالي بزيارة مسجد الحكيم، وهو مسجد من القرن الحادي عشر تم تجديده من قبل مجتمع البهرة وستتبع زيارة مسجد الحكيم زيارة إلى مقبرة لإحياء ذكرى الجنود الهنود الذين قدموا تضحيات كبيرة خلال الحرب العالمية الأولى".

وأضاف أنه بعد ذلك، سيكون لرئيس الوزراء حوار رسمي مع الرئيس السيسي، بما في ذلك محادثات ثنائية بين الطرفين وتوقيع مختلف مذكرات التفاهم والاتفاقيات في ذلك اليوم، وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها مفتي مصر للهند، قال: "تمت دعوة مصر أيضًا كضيف خاص خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين".

وأشار كواترا أيضًا إلى أن زيارة رئيس الوزراء مودي هي "زيارة سريعة للغاية ومتبادلة"، جاءت في غضون ستة أشهر فقط من زيارة الرئيس السيسي للهند.

وقال كواترا: "نتوقع ونثق في أن زيارة رئيس الوزراء مودي إلى مصر لن تضمن فقط الزخم المستمر للعلاقة بين بلدينا فقط، بل ستساعدها أيضًا على التوسع في مجالات جديدة من التجارة والمشاركة الاقتصادية بين بلدينا".