الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حجازى" يشدد على عدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة وتطبيق التفتيش بكل حزم

الاجتماع
الاجتماع

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات، بمراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.

ووجه الوزير أيضا بضرورة مراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، مشددًا على مسئولية رؤساء اللجان عن تشغيل الكاميرات منذ بداية الامتحانات وحتى نهايتها.

كما شدد الدكتور رضا حجازى على ضرورة تأكد الملاحظين في اللجان من كتابة كل طالب بياناته كاملة قبل مغادرته اللجنة.

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لتقييم الوضع خلال الامتحانات السابقة والمشاكل التي واجهت رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات واستعراض الاستعدادات للامتحانات المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ونائب رئيس عام الامتحانات، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومحسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية، ووائل شعراوى مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.

استعدادات للامتحانات الثانوية العامة اليوم الدكتور رضا حجازي المديريات التعليمية امتحانات الثانوية العامة تقنية الفيديو كونفرانس

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