الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يوجه بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن، في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة، للتعلم والتدريب وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للمواطنين المصريين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، إلى جانب زيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين.

كما وجه الرئيس باستمرار الجهد المكثف للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد المصرية، مؤكداً أن قضية التعليم تحظى باهتمام بالغ من الدولة وتعتبرها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري وإعداده علميًا وفقًا للمعايير العالمية ذات الصلة. 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئاسة الجمهورية أيمن عاشور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي رئيس الوزراء السيسي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الرئيس عبد الفتاح السيسي بنك المعرفة

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