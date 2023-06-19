الرئيس السيسى يوجه بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن، في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة، للتعلم والتدريب وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للمواطنين المصريين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، إلى جانب زيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين.

كما وجه الرئيس باستمرار الجهد المكثف للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد المصرية، مؤكداً أن قضية التعليم تحظى باهتمام بالغ من الدولة وتعتبرها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري وإعداده علميًا وفقًا للمعايير العالمية ذات الصلة.